В Барнауле ищут пропавшего неделю назад 14-летнего подростка

Ориентировка Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт».

В Барнауле развернуты поиски 14-летнего Тимофея. Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщает, что юноша пропал 15 июня.

Информация о исчезновении мальчика была опубликована лишь 21 июня. С момента ухода подростка прошло уже шесть дней. При каких обстоятельствах пропал ребенок, не сообщается.

Известно, что несовершеннолетнему 14 лет. Рост около 176 см. Телосложение худощавое. Во что он был одет, неизвестно.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мальчика, просят немедленно сообщить в полицию или позвонить по телефонам отряда «Лиза Алерт»:

- 8(800)700-54-52;

- 112.