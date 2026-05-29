После отдыха во Вьетнаме, турист из Барнаула остался без «мужского счастья»

Турист из Барнаула прекрасно провел свой отпуск во Вьетнаме, но по возвращении домой настроение его было испорчено – его лишили «мужского счастья».

Не доставайся ты никому

21 мая в аэропорту Барнаула приземлился чартерный рейс из Дананга авиакомпании Vietjet Air. Пассажиров направили на тщательный досмотр специалистами управления Россельхознадзора, а все потому, что с начала года туристы уже несколько раз попадались на попытке завоза на территорию страны диковинных растений, луковиц и прочего посадочного материала. При этом, как правило, сертификатов, подтверждающих их безопасность у них, конечно же, не было.

Один из пассажиров привлек внимание сотрудников управления. В его багаже они обнаружили росток Антуриума Андре. Это многолетнее травянистое вечнозеленое растение. В России его разводят как горшечное. Как выяснилось, заморский сувенир был фитосанитарного сертификата.

Растение изъяли и уничтожили. А 26 мая управление Россельхознадзора вынесло постановление о привлечении владельца антуриума к административной ответственности.

Напомним, ранее в аэропорту Барнаула при досмотре пассажиров из Вьетнама и Таиланда уже находили луковицы орхидеи, антуриум, фикус, шеффлеру, декоративную пальму. Доказать безопасность растений их владельцы не смогли. Все растения были изъяты и уничтожены.

Ограниченное количество

Так как сезон отпусков только набирает обороты, в управлении Росссельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай решили еще раз напомнить о правилах ввоза на территорию страны подкарантинной продукции.

Согласно действующим правилам, в ручной клади или багаже можно провозить растительную продукцию, вес которой не превышает 5 кг на одного пассажира. Если это срезанные цветы, то не более трех букетов (не более 15 цветков).

«Всю продукцию свыше данного объема, а также посадочный материал, картофель и семена, запрещено ввозить в Российскую Федерацию без фитосанитарного сертификата», - добавили в управлении.

Саженцы и луковицы допустимо ввозить без сертификата, но в крайне малых количествах. При этом они должны быть без земли и следов грунта. Ввоз цветов в горшках (с землей) категорически запрещен.

Но также не стоит забывать о том, что и в других странах действуют определенные запреты, которые в том числе пересекаются с российскими законами. Так, к примеру, из Таиланда категорически нельзя вывозить цветы с землей. Земля принадлежит королю, и ее вывоз даже на корнях может расцениваться как контрабанда. Нарушителю может грозить внушительный штраф или даже тюремное заключение.

Из Вьетнама также нельзя вывозить землю, песок и необработанные минералы. Это расценивается как угроза экосистеме.

Кстати, по России можно летать с комнатными растениями. Как правило, если размер небольшой, то пассажиры берут их в качестве ручной клади. Однако детали лучше уточнять у авиакомпании.

59-летняя жительница Барнаула во время туристической поездка по Вьетнам приобрела луковицы орхидей, но таможня не дала добро на их ввоз