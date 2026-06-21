Лаура Пицхелаури, Сергей Перегудов и Дмитрий Лысенков Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В селе Косиха 20 июня завершился Литературный фестиваль Роберта Рождественского. Мероприятие прошло на Яру любви и собрало порядка четырех тысяч жителей Алтая и гостей из различных регионов страны, сообщили в Минкульутры края.

С раннего утра в Косиху прибывали поклонники творчества известного поэта. Для посетителей организовали экскурсионные программы в Музее Роберта Рождественского, где участники могли подробнее познакомиться с его биографией и литературным наследием. Одним из традиционных событий фестиваля стало возложение цветов к памятнику поэту. В церемонии приняли участие известные артисты, писатели и представители власти.

Возложение цветов к памятнику поэту Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На площадке Яра любви состоялся межрайонный конкурс «Песни главные есть в судьбе любой», объединивший самодеятельных исполнителей и творческие коллективы Алтайского края. Особое место в программе занял фестиваль национальных культур «Я, ты, он, она — вместе дружная семья!». Организаторы отметили, что творчество Роберта Рождественского проникнуто любовью к Родине, а песня «Родина моя» на музыку Давида Тухманова давно стала символом дружбы народов. В этом году в праздничных мероприятиях приняли участие представители национальных объединений, культурных центров и общественных организаций региона.

Виктор Томенко вручает премию Денису Попову Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

По сложившейся традиции губернатор Алтайского края Виктор Томенко на Яру любви вручил диплом литературной премии имени Роберта Рождественского. В этом году он достался поэту Денису Попову из Республики Коми за книги «Хождение за три горя» и «Тяжелый человек».

Завершающим событием фестиваля стала программа на главной сцене. Перед зрителями выступили поэты Денис Попов, Елена Пиетиляйнен и Наталия Елизарова, заслуженные артисты России Валерий Черняев и Сергей Перегудов, а также артисты Дмитрий Лысенков и Лаура Пицхелаури. Ярким финальным аккордом праздника стало выступление певицы Этери Бериашвили.

Лаура Пицхелаури и Дмитрий Лысенков Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, что известные актеры Дмитрий Лысенков и Лаура Пицхелаури сыграли в нашумевшем сериале «Вампиры средней полосы», получившего высокие оценки кинокритиков. Харизматичному Лысенкову досталась роль Константина Бредихина — слабохарактерного, но вместе с тем мрачного чиновника, представителя тайного общества хранителей. Его миссия - вместе с матерью охранять тайну существования вампиров. Лаура Пицхелаури сыграла прекрасную и загадочную вампиршу, которая завораживает своей близостью с природой.

Сергей Перегудов Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сергей Перегудов наверняка знаком большей части любителей русских фильмов. Широкую узнаваемость он получил после роли в детективно-мелодраматическом сериале «Сонька Золотая Ручка», в котором воплотил образ избранника главной героини.

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026. Видео: Олег Укладов.

Литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае - 2026. Видео: Олег Укладов.

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