«Вампиры» из средней полосы приедут на Алтай

Двое из актеров снимались в популярном проекте. Кадр сериала «Вампиры средней полосы»

В июне в Алтайском крае пройдет традиционный ежегодный литературный фестиваль поэта Роберта Рождественского. Программа обещает быть насыщенной: 18 июня в театре кукол «Сказка» состоится программа «Мы сохраним тебя, русская речь», на следующий день в краевой филармонии пройдет музыкально-литературный спектакль «Ностальгия по настоящему». А 20 июня в Косихе на Яру любви запланированы сразу три фестиваля: песенный, поэтический и национальных культур. Рассказываем, кто из известных актеров посетит одно из главных культурных событий Алтая.

Популярные актеры

Дмитрий Лысенков Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщила на пресс-конференции министр культуры региона Елена Безрукова, почетными гостями Рождественского фестиваля станут актеры Дмитрий Лысенков, Лаура Пицхелаури и Сергей Перегудов.

На счету харизматичного Дмитрия Лысенкова уже более 90 работ в кино и сериалах. В последние годы он снимается очень много и в довольно успешных проектах, таких как сериалы «Телохранители», «Девушки с Макаровым», фильмы «Мастер и Маргарита» «Последний богатырь», «Девятаев», «Чебурашка» и т.д. Одна из самых заметных работ – роль в сериале «Вампиры средней полосы», получившего высокие оценки кинокритиков.

Дмитрий сыграл Константина Бредихина (Костика) — слабохарактерного, чудаковатого, но вместе с тем мрачного чиновника, представителя тайного общества хранителей. Его миссия - вместе с матерью охранять тайну существования вампиров.

Лаура Пицхелаури. Кадр сериала «Вампиры средней полосы»

В этом же сериале сыграла Лаура Пицхелаури. Ей досталась роль прекрасной и загадочной вампирши, которая завораживает своей близостью с природой. Возможно, многие в этой ленте впервые увидели артистку, на самом же деле карьера Лауры началась с 2004 года – тогда она сыграла девушку легкого поведения в знаменитых «Ментовских войнах». В ее фильмографии также популярные сериалы «Гончие», «Морские дьяволы», «Бедные люди» (где она, кстати, сыграла с Дмитрием Лысенковым), «Убойная сила» и другие.

Сергей Перегудов Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Если имя Сергея Перегудова многим ни о чем не говорит, то его лицо наверняка знакомо большей части любителей русских фильмов. Широкую узнаваемость он получил после роли в детективно-мелодраматическом сериале «Сонька Золотая Ручка», в котором воплотил образ избранника главной героини. Среди его работ также роли в проектах «Агент особого назначения», «Убойная сила», «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей», «Каменская», «Союз спасения» и многие другие.

Все трое актеров примут участие в спектакле-концерте «Ностальгия по настоящему» в филармонии - исполнят стихи поэтов-шестидесятников.

Певица и преподаватель

Этери Бериашвили. Кадр шоу «Голос» на Первом канале

А 20 июня в заключительном мероприятии фестиваля в Косихе на Яру любви выступит певица и музыкант Этери Бериашвили.

У артистки примечательная биография: окончив медицинский вуз, она получила диплом терапевта-фтизиопульмонолога, а стала звездой джаза. Но в репертуаре Бериашвили - не только джаз, еще и грузинские народные песни, эстрадные хиты, композиции собственного сочинения, классическая музыка. В 2013 году Этери приняла участие во втором сезоне шоу «Голос» на Первом канале, но победу не одержала. Затем стала экспертом вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия».

Помимо творческой, Этери Бериашвили занимается педагогической деятельностью - преподает на кафедре эстрадно-джазового искусства Московского института культуры и в музыкальной академии Ларисы Долиной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Современный балет «Петрушка», визит популярных актеров и юбилей Золотухина

Самые заметные культурные события 2026 года на Алтае (подробнее)