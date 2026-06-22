Знают в Лондоне и Сеуле: как новости из Барнаула вирусились на страницах мировой прессы

Барнаул регулярно попадает на первые страницы западных медиа. Фото: группы "Народный мэр Барсик" в ВК

«Барнаул – столица мира» и клич «Барнаул! Алтайский край!» давно стали уютными локальными мемами, от которых у местных дернется уголок губ. Для иностранного же обывателя подобные фразы – пустой звук. Тем не менее, столица края регулярно пробивает глобальный информационный пузырь и попадает на передовицы The Guardian, CNN, Daily Mail и многих других акул пера Запада. Зарубежные медиа часто обращают внимание на Алтай: когда ради больших научных открытий, а когда – из-за чисто сибирского колорита.

Мы собрали четыре истории, когда Барнаул заставил говорить о себе всю планету.

Paw-litics: как кот Барсик в мэры ходил

В 2015 году Барнаул готовился к выборам мэра. В преддверии назначения городской паблик «Алтай Online» запустил во «ВКонтакте» неформальное голосование. В список к реальным политикам (Сергею Дугину, Александру Молотову, Юрию Ряполову и другим) администратор группы ради шутки добавил своего домашнего 8-месячного шотландского вислоухого котика по кличке Барсик.

Как окажется позже, шутка выйдет из-под контроля: из 6250 проголосовавших почти 92% отдали голоса пушистому кандидату. Барсик тут же обзавелся предвыборной программой со слоганами: «Коррупцию – к ногтю!», «Не царапаться и не кусаться!» и безапелляционным «За Барсика не голосует только мышь».

Барсик тут же обзавелся предвыборной программой. Фото: группы "Народный мэр Барсик" в ВК

Кошачий демарш жителей краевой столицы практически мгновенно перелетел океан. Голосование освещали телеканалы США, Великобритании, Южной Кореи, Китая и других стран. Британский таблоид Daily Mail выдал каламбур, назвав статью «Кандидат на наведение порядка в лаповой политике» (игра слов: paw – лапка и politics – политика, – прим.ред.). А вот солидный The Guardian хоть и посвятил коту большой материал с тезисом о том, что «жители отдаленного сибирского города настолько разочарованы политиками-людьми, что возлагают надежды на кошачью альтернативу», но умудрился допустить опечатку, окрестив столицу края «Барнулом».

К слову, кошачья слава оказалась на редкость живучей: если вбить слово «Барнаул» в южнокорейском поисковике, то сразу после пары обзорных снимков города система выдаст знаменитую мордочку Барсика.

Иностранные игрушки без гражданства РФ

В январе 2012 года Барнаул подарил миру концепт «наномитинга». В разгар зимы местные активисты решили устроить необычный перформанс у фонтана напротив Алтайского краевого театра драмы. В сугроб выставили сотню фигурок из «Киндер-сюрпризов», человечков Lego, солдат, плюшевых зверей и машинки – всего около 200 штук. В пластиковые руки участникам вложили крошечные плакаты с требованиями честных выборов.

Активисты выставили в сугроб сотню фигурок с лозунгами Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Игрушечный бунт пресекли, причем формулировка отказа от мэрии стала интернет-хитом: чиновники заявили, что «игрушки, особенно импортные, не только не являются гражданами России, но и вообще не являются людьми», а значит, митинговать не могут. Прокуратура согласилась и потребовала согласовывать такие акции официально.

Фоторепортажи из Барнаула опубликовали газеты Франции, Испании, Дании и Великобритании. Примечательно, что в конце 2025 года крупное американское радио NPR выпустило репортаж, где алтайский лего-протест приводился как «эталонный, классический пример того, как креативный юмор способен сломать бюрократическую машину».

Полосатый Витас, требующий внимания

В 2021 году звездой международных агентств стал амурский тигренок Шерхан из барнаульского зоопарка «Лесная сказка». В сети завирусилось видео, где хищник выдает пронзительные, почти оперные высокие ноты, за что его немедленно прозвали Витасом.

Амурский тигренок Шерхан Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка».

В интернете тут же начали переживать за здоровье зверя, но специалисты зоопарка поспешили успокоить зрителей: со связками у тигренка все в порядке, аппетит отличный, а необычный вокал объясняется банальными капризами.

«Он с рождения таким образом привлекает внимание мамы, когда она занята другими детьми. Специально уходил в другой угол и орал, пока она не бросит остальных крох и не посвятит себя только ему. Капризуля просто», – объяснили сотрудники зоопарка.

Поющий капризуля растопил сердца иностранцев. Как признавался директор зоопарка Сергей Писарев, права на использование ролика официально запрашивали гиганты вроде Reuters, CNN, Associated Press, а крутили его по ТВ от Южной Америки до стран Африки.

Барнаульский Витас. Видео: пресс-службы барнаульского зоопарка "Лесная сказка"

Денисовский человек

Если отвлечься от мемов, то Алтайский край регулярно и абсолютно серьезно появляется на первых полосах главных научных журналов планеты – Nature и Science. Причина кроется в Денисовой пещере.

Открытие нового вида вымерших людей – денисовцев (Denisovans) – стало сдвигом для мировой антропологии. Теперь, каждый раз, когда международная группа ученых публикует новые данные о расшифровке ДНК, смешении с неандертальцами или находке древнейших украшений, словосочетание «Altai Mountains, Siberia» звучит во многих научных сводках мира.

Денисова пещера под пристальным вниманием мировых учёных и СМИ Фото: пресс-службы правительства Алтайского края.

Например, 18 июня 2025 года, авторитетный National Geographic вышел с громким заголовком: «Ученые обнаружили новый вид человека с косточкой мизинца. Теперь у нас есть череп. Наконец-то мы можем увидеть лицо денисовца».

Ранее «Комсомолка» уже собирала главные локальные мемы, прославившие Барнаул в рунете. К 1 апреля на интерактивные карты 2ГИС разработчики нанесли праздничные пасхалки, вроде «Барнаул – столица мира», «Барнаул! Алтайский край!» и другие.

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