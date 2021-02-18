Барнаульский зоопарк показал «поющего» тигра

Тигрята из Барнаульского зоопарка

Сотрудники Барнаульского зоопарка на своих официальных страницах в социальных сетях опубликовали видео с «поющим» тигром.

На самом деле речь идет не о взрослом подопечном зоопарка, а о тигренке. Уже подросший котенок забрался на домик, в котором живет вместе с мамой и своим братиком и ревет, что есть мочи. Звук необычный и совершенно не похожий на рык грозного хищника. Даже мяуканье кошки не напоминает. Скорее плач обиженного ребенка.

- Готовый артист. Это Витас? – удивляются подписчики столь необычным голосовым данным котенка.

- С самого рождения он таким образом привлекал внимание многодетной мамы. Специально уходил в дальний угол, когда она была занята другими детьми и орал, пока она не бросит все и не придёт к нему, - рассказывают в зоопарке. - У него все в порядке с горлом. Голосовые связки тигров не предназначены для таких высоких нот, от этого и ощущение дискомфорта.

Напомним, тигрята появились на свет 8 июня прошлого года. Сейчас в зоопарке остались два малыша.