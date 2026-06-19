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Общество19 июня 2026 6:08

За обычной головной болью скрывался отек мозга: жительница Алтая рассказала, как врачи едва не погубили ее дочь после укуса клеща

Девочке поставили иммуноглобулин, но вскоре она начала терять сознание
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Ребенок не был привит

Ребенок не был привит

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Жительница Красногорского района Екатерина Попова рассказала, как едва не потеряла свою дочь после укуса клеща. Паразита вовремя заметили и сняли, иммуноглобулин ввели, однако и это не защитило детский организм – спустя пару недель состояние ребенка ухудшилось. Однако правильный диагноз девочке поставили далеко не сразу, и это промедление едва не стоило ребенку жизни.

«Попробуй до Бийска ее живой довези»

Как рассказала в паблике Barnaul22 мама пострадавшей девочки Екатерина Попова, 9 мая девочку укусил клещ (возраст ребенка не уточняется, прим. ред.). Сначала семья обратилась в Красногорскую Центральную районную больницу. Клеща сняли, но на исследование не направили, а лишь предложили маме обратиться за услугой на платных условиях. После этого девочке ввели иммуноглобулин, как и полагается всем несовершеннолетним, и отправили домой.

Мама ребенка уточнила, что она была не привитой. Семья планировала вакцинироваться, но в медучреждении пояснили, что ампула с вакциной делится на двух людей. Второго пациента, который желал привиться в тот день, не было. Когда женщина с дочерью пришла через полторы недели, оказалось, что вакцина закончилась.

«20 мая я легла на плановую операцию, дочь осталась с бабушкой. 22 мая бабушка звонит и говорит, что у дочки поднялась температура - 38,5. Вечером того же дня я ушла из больницы и мы вызвали скорую помощь. Нам поставили антибиотики, но лечение не помогало. Температура поднималась до 39 градусов, спадала лишь на короткое время. Один раз ребенок потерял сознание. Я спросила, какой ставят диагноз, но мне сказали, что диагноза нет, но это точно не пневмония, поэтому не нужно волноваться. Я попросила направление в Бийск, но меня проигнорировали. Дочь жаловалась, что у нее болит затылочная часть головы, глаза. Ребенок был бледный, с темными кругами под глазами, дышала еле как», - рассказывает мама.

Все это время Екатерина напоминала врачам, что в начале мая дочку укусил клещ, но эта важная деталь как будто не принималась к сведению. 27 мая состояние девочки ухудшилось. В ЦРБ приняли решение о транспортировке пациентки в Бийск.

«Я поняла, что ситуация серьезная и попросила направление сразу в Краевую больницу в Барнаул, на что мне ответили: «Попробуй ее до Бийска довези живой». По дороге в Бийск мой ребенок терял сознание – она не засыпала, а просто отключалась. Сначала нас направили в детскую больницу, потом положили в инфекционное отделение в ЦГБ. На компьютерной томографии все было чисто, подняли в реанимацию. Врачи сказали, что у нее сильный отек мозга и, скорее всего, клещевой энцефалит», - добавила Екатерина Попова.

В итоге ребенка решили перевезти в Барнаул в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи №2. По словам Екатерины, в больнице они с девочкой провели около недели. И именно медики этого медучреждения поставили маленькую пациентку на ноги. Екатерина выразила благодарность и сотрудникам бийской больницы, и медикам барнаульской БСМП№2 за их неравнодушие и профессионализм.

Однако, со слов мамы, медики Красногорской ЦРБ, которые не вовремя среагировали и якобы не смогли изначально поставить верный диагноз, перед ней даже не извинились. В своем видеообращении женщина попросила ответственные органы вмешаться в ситуацию.

Официально

Как сообщили «Комсомолке» в Министерстве здравоохранения Алтайского края, ведомство по информации, изложенной в сети, запросит медицинскую документацию и рассмотрит факты, указанные в сообщении.

«По результатам данной работы будут сделаны выводы, дано заключение», - подчеркнули в Минздраве.

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