За обычной головной болью скрывался отек мозга: жительница Алтая рассказала, как врачи едва не погубили ее дочь после укуса клеща

Ребенок не был привит Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Жительница Красногорского района Екатерина Попова рассказала, как едва не потеряла свою дочь после укуса клеща. Паразита вовремя заметили и сняли, иммуноглобулин ввели, однако и это не защитило детский организм – спустя пару недель состояние ребенка ухудшилось. Однако правильный диагноз девочке поставили далеко не сразу, и это промедление едва не стоило ребенку жизни.

«Попробуй до Бийска ее живой довези»

Как рассказала в паблике Barnaul22 мама пострадавшей девочки Екатерина Попова, 9 мая девочку укусил клещ (возраст ребенка не уточняется, прим. ред.). Сначала семья обратилась в Красногорскую Центральную районную больницу. Клеща сняли, но на исследование не направили, а лишь предложили маме обратиться за услугой на платных условиях. После этого девочке ввели иммуноглобулин, как и полагается всем несовершеннолетним, и отправили домой.

Мама ребенка уточнила, что она была не привитой. Семья планировала вакцинироваться, но в медучреждении пояснили, что ампула с вакциной делится на двух людей. Второго пациента, который желал привиться в тот день, не было. Когда женщина с дочерью пришла через полторы недели, оказалось, что вакцина закончилась.

«20 мая я легла на плановую операцию, дочь осталась с бабушкой. 22 мая бабушка звонит и говорит, что у дочки поднялась температура - 38,5. Вечером того же дня я ушла из больницы и мы вызвали скорую помощь. Нам поставили антибиотики, но лечение не помогало. Температура поднималась до 39 градусов, спадала лишь на короткое время. Один раз ребенок потерял сознание. Я спросила, какой ставят диагноз, но мне сказали, что диагноза нет, но это точно не пневмония, поэтому не нужно волноваться. Я попросила направление в Бийск, но меня проигнорировали. Дочь жаловалась, что у нее болит затылочная часть головы, глаза. Ребенок был бледный, с темными кругами под глазами, дышала еле как», - рассказывает мама.

Все это время Екатерина напоминала врачам, что в начале мая дочку укусил клещ, но эта важная деталь как будто не принималась к сведению. 27 мая состояние девочки ухудшилось. В ЦРБ приняли решение о транспортировке пациентки в Бийск.

«Я поняла, что ситуация серьезная и попросила направление сразу в Краевую больницу в Барнаул, на что мне ответили: «Попробуй ее до Бийска довези живой». По дороге в Бийск мой ребенок терял сознание – она не засыпала, а просто отключалась. Сначала нас направили в детскую больницу, потом положили в инфекционное отделение в ЦГБ. На компьютерной томографии все было чисто, подняли в реанимацию. Врачи сказали, что у нее сильный отек мозга и, скорее всего, клещевой энцефалит», - добавила Екатерина Попова.

В итоге ребенка решили перевезти в Барнаул в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи №2. По словам Екатерины, в больнице они с девочкой провели около недели. И именно медики этого медучреждения поставили маленькую пациентку на ноги. Екатерина выразила благодарность и сотрудникам бийской больницы, и медикам барнаульской БСМП№2 за их неравнодушие и профессионализм.

Однако, со слов мамы, медики Красногорской ЦРБ, которые не вовремя среагировали и якобы не смогли изначально поставить верный диагноз, перед ней даже не извинились. В своем видеообращении женщина попросила ответственные органы вмешаться в ситуацию.

Официально

Как сообщили «Комсомолке» в Министерстве здравоохранения Алтайского края, ведомство по информации, изложенной в сети, запросит медицинскую документацию и рассмотрит факты, указанные в сообщении.

«По результатам данной работы будут сделаны выводы, дано заключение», - подчеркнули в Минздраве.

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