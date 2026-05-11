В Барнауле подросток раздробил руку во время игры на уличном автомате

Барнаульский подросток раздробил кости руки во время игры на уличном автомате. Об этом сообщила его мать в канале «Барнаул 22».

По ее словам, 14-летний мальчик шел мимо автомата-груши для измерения силы и решил поиграть. Он пять лет занимается кикбоксингом, ММА профессионально. Ребенок выбил тысячу очков и решил ударить во второй раз, но попал чуть выше - в металический штырь, на котором крепится груша.

«Итог - рваная рана руки, раздробленный казанок третьего пальца, две сломанных кости в кисти, вывихи запястья и всех пальцев», - перечисляет женщина.

Мальчик полтора часа провел на операционном столе и сейчас находится на лечении в краевой больнице. Там хирурги рассказали, что за неделю это уже второй ребенок со сломанной рукой от того же автомата.

«Хочу предостеречь детей и взрослых: эти автоматы могут быть не безопасны!», - написала мама подростка.