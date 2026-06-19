Родила первенца в 49 лет. Что известно о неизвестной дочери Роберта Рождественского

Дочери приезжают на родину отца Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

18 июня на Алтае начался Литературный фестиваль Роберта Рождественского. В этом году дочери знаменитого поэта Екатерина и Ксения не смогут посетить мероприятия, хотя в прошлые годы приезжали на родину отца. При этом Екатерина – знаменитый фотохудожник - всегда выступала перед зрителями, делилась воспоминаниями и давала автографы. А вот ее младшая сестра старалась избегать публичности и оставалась в тени. Рассказываем, что известно о неизвестной дочери поэта-шестидесятника.

Счастливый союз

Екатерина и Ксения родились во втором браке Рождественского с литературным критиком Аллой Киреевой. Это был счастливый союз: супруги прожили вместе больше 40 лет, и были духовно близкими людьми.

Екатерина появилась на свет в 1957 году, а Ксения - в 1970-м. В день рождения второй дочери отец написал трогательные строки:

«Вырастешь, Ксения, строки эти прочти…

Водосточные трубы уже устали трубить! <…>

Целый час ты живёшь на планете…

Привыкай дышать.

Продолжай сопеть.

Начинай басить с номерком на руке <…>»

Ксения избегает публичности. Скриншот видео Wonderzine / VK Видео

Девочки выросли в атмосфере добра, любви и дружбы. В их доме часто собиралась творческая интеллигенция. В гости приходили такие звезды тех лет, как исполнители Муслим Магомаев и Иосиф Кобзон, поэты и писатели Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Булат Окуджава, Белла Ахмадулина, Константин Симонов и многие другие. На «тусовках» обсуждались искусство, литература, музыка.

Несомненно, такая атмосфера повлияла на выбор жизненного пути девочек. Дочери унаследовали тягу к творчеству и продолжили традицию семьи, но каждая в своем амплуа.

Первая внучка поэта

Екатерина стала известным фотохудожником, журналистом и переводчиком. Много лет она сотрудничала с журналом «Караван историй», где выпускала популярный цикл фоторабот «Частная коллекция». Ксения тоже стала журналистом и по совместительству литературным критиком. Окончив МГУ в 1992 году, она работала, в частности, в таких крупных изданиях, как «Известия» и «Ведомости». Также ее статьи появлялись в модных журналах. А в 2014 году вышла в свет ее трилогия романов «Мистическая Москва».

Ксения никогда не стремилась к популярности, вела закрытый образ жизни и редко показывалась на публике. О ней заговорили лишь однажды – в сентябре 2019 года. Тогда Рождественская в 49 лет впервые стала мамой. О радостном событии в семье объявила ее сестра.

«Получила новое важное звание - тетя! Нашего девичьего полку прибыло! Сестра подарила мне в пятницу, 13 сентября, прекрасную орущую девочку! Счастье, которое ждали долго-долго и, наконец, дождались!», - написала в соцсетях Екатерина Рождественская.

Екатерина известна как фотохудожник Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из сообщения стало понятно, что все члены большой семьи долго ждали появления ребенка у Ксении. Тетя пожелала племяннице расти умной, доброй и красивой, любить родителей и ценить семью. И шутливо добавила: когда племянница вырастет, пусть заведет собаку и научиться готовить мужу борщ и сырники.

Дочь Ксении стала первой внучкой Роберта Рождественского. До нее были только внуки, сыновья Екатерины - Алексей, Дмитрий и Данил.

Кстати, сейчас у поэта уже есть правнук и правнучка – дети Дмитрия. Мальчика, который появился на свет 3 сентября минувшего года, назвали в честь легендарного деда.

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