«Возле него всегда стоят девочки красивые». Модель из Барнаула прокомментировала слухи о романе с Тимати

Екатерина рассказала о своей судьбе и истории с Тимати. Скриншот видео Rutube канала Кристина Лекси

Модель Екатерина Лукьянова из Алтайского края несколько месяцев назад оказалась в центре внимания из-за слухов о ее романе с Тимати. Своим молчанием она только подогревала интерес к теме, периодически выкладывая видео с дорогими подарками. И вот она решила расставить все точки над «и». Екатерина пришла на интервью к блогеру Кристина Лекси и рассказала о себе и своих романах.

«Я никогда бы не поставила ребенка на первое место»

В начале выпуска Екатерина рассказывает немного о себе, и о своем первом браке.

«Я училась в колледже, и все девочки говорили, что у нас такой красивый врач-педиатр. А я как раз заболела и пришла в клинику и там был он. Мне тогда было 16, а ему – 28. У нас все сразу получилось, мы стали жить вместе. Родители отреагировали нормально. Он сразу был с серьезными намерениями, и, когда мне было 18 лет, он сделал мне предложение. Я в это время училась на юриста», - рассказывает Екатерина.

По ее словам, после рождения ребенка, она начала понимать, что переросла мужа:

«Я понимаю, что я выше расту, а человек не хочет ничего делать. Хочет на месте быть. Условно, избушка на курьих ножках и всё, и максимум раз в год в Таиланд».

Екатерина занималась бизнесом по продажам шуб. При этом у мужа с бизнесом не клеилось. После рождения ребенка у супругов тоже были разные представления о будущем. По словам Екатерины, муж хотел, чтобы она посвятила себя семье и быту. У нее же было свое представление:

«Если у вас нет возможности нанять няню, если вы ставите на первое место ребенка, а не себя – тогда это сложно. Как бы это ни звучало, я никогда бы не поставила ребенка на первое место. Всегда нужен баланс. Счастливая мама – счастливый малыш. Муж на это реагировал очень остро», - говорит девушка.

Она признает, что в жизни ребенка участвует мало. Но она даст ему много возможностей.

Развод и переезд в Москву

Описала Екатерина и момент разрыва с первым супругом.

«Я улетела с подругой в Дубай на неделю. Сказала ему, что с ребенком будет моя мама. Сыну было полтора месяца. Я понимала, что муж это не примет. Это будет ненормально, абсурдно. И в итоге он прислал сообщение, что он уходит и оставляет ключи. Никакой депрессии у меня не было», - говорит Екатерина.

После этого она часто летала в Москву к подругам и во время одного из таких прилетов познакомилась с новым поклонником.

«Меня не хотели пускать в заведение по дресс-коду. Он подошел и помог пройти. Через три месяца сделал мне предложение руки и сердца. Мы летали с ним в Черногорию. Но это была формальность. Он сказал, что хочет от меня детей, но без официальной регистрации. Сначала я согласилась. Потом зашла в его телефон и узнала, что я не одна у него такая девочка. На этой ноте мы расстались».

По ее словам, мужчина все равно сделал для нее многое: убедил ее отказаться от излишних косметологических процедур, больше читать.

Был ли Тимати?

Напомним, что Екатерину в свое время назвали предполагаемой новой возлюбленной Тимати. Об этом напрямую Екатерина никогда не высказывалась. Сейчас же сообщила следующее:

«У нас было общение только в формате клуба. Мы могли с ним посидеть, пообщаться. Познакомились мы так: меня провели в VIP, а возле него всегда стоят девочки красивые, я не понимаю почему такой акцент на меня был сделан. Только в рамках клуба общались», - говорит Екатерина.

Кто такой Олег?

Еще одно имя, которое всплывало в этой истории – некий Олег. Который уверял, что это он финансирует Екатерину и якобы это он ее настоящий парень.

«У меня был знакомый Олег. Он, видимо, хотел чего-то большего со мной».

От кого подарки

Во время волны обсуждения истории с Тимати, у Екатерины завязались новые отношения.

«Где-то месяц мы активно переписывались. Встретились с ним. Получилась у нас love-story. У него свои компании тут, в Москве. Пока не раскрываю его личность».

Этот новый ухажер и подарил дорогие подарки, которые все видели в соцсетях у Екатерины. В частности, премиальный автомобиль Brabus.

«Он знал всю правду с историей с Тимати. И когда дарил подарок сказал: «Это припишут сейчас не мне, и это будет не очень».

Кстати, пока кататься на Brabuse она пока не может, потому что еще летом 2025 года ее лишили прав на два года из-за аварии в Барнауле.

В планах у Екатерины стать многодетной мамой до 25 лет, родить еще двоих детей. Ну и развивать бизнес, в частности, открыть галерею в партнерстве с подругой.

