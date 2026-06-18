Виноваты коровы? «Изнасилованная» женщина предстанет перед судом

За ложный донос грозит суровая ответственность Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Алтае перед судом предстанет жительница Рубцовского района: ее обвиняют в заведомо ложном доносе об изнасиловании. По версии следствия, женщина оговорила двух мужчин, заявив о преступлении, которого не было.

Дело было в мае. В районную полицию позвонили встревоженные женщины и сообщили, что их односельчанку изнасиловали двое мужчин, работающих у местного фермера. Якобы потерпевшая сама им подвыпившая это рассказала. На следующий день к дому «жертвы изнасилования» прибыл наряд полиции, появилось заявление о преступлении и подпись.

«Обращение было зарегистрировано, после этого началась доследственная проверка. При этом заявительницу заранее предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, - сообщает пресс-служба СК РФ региона. - В ходе проверки следователи детально изучили все обстоятельства, информация своего подтверждения не нашла. Причастность указанных мужчин к совершению тяжкого преступления не была установлена».

Сельчанка в итоге призналась, что изнасилования не было. По данным следствия, поводом для оговора стал не конфликт с конкретными людьми, выданными ей как насильники, а якобы, затяжная бытовая неприязнь к владельцу личного подсобного хозяйства.

«В ходе проверки показаний на месте женщина подробно пояснила, что мотивом стало недовольство тем, как в селе осуществляется выпас скота, -прокомментировали «КП- Барнаул» в пресс-службе СК РФ региона. - Со слов заявительницы, животные бесконтрольно ходили по улицам, создавая неудобства для сельчан, а пастух, работающий на хозяина стада, плохо следил за ними. Решив покончить с этой проблемой и полагая, что это вынудит хозяина скота и его работников покинуть село, женщина разработала план ложного доноса. Она намеренно обвинила двоих мужчин, трудившихся у неугодного ей сельчанина, в совершении особо тяжкого преступления - изнасилования. Хотела тем самым спровоцировать общественный резонанс и агрессию односельчан».

В данный момент ложно изнасилованной предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 306 УК РФ — заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления. По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа, принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет.

Читайте также

Пил и крал: 20-летний барнаулец за три года получил 23 судимости

В производстве судов есть еще, как минимум, пять уголовных дел в отношении рецидивиста (подробнее)