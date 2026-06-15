Алтайский край ухудшил положение в общероссийском экономическом рейтинге

Несмотря на падение в рейтинге, край улучшил свой итоговый интегральный балл Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алтайский край опустился на две строчки в ежегодном рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ по итогам 2025 года. Исследование подготовили эксперты аналитического центра РИА Новости на основе официальной государственной статистики. Несмотря на падение в общем списке, регион смог немного улучшить свой итоговый интегральный балл.

В свежем списке Алтайский край занял 41 место, набрав 49,37 балла. Для сравнения, годом ранее регион находился на 39 строчке с результатом 48,95 балла. Специалисты составляли рейтинг путем сложения десятков различных показателей, которые условно разделили на четыре ключевые группы: масштаб и эффективность местной экономики, а также состояние социальной и бюджетной сфер.

Каждый субъект оценивали по шкале от 1 до 100 баллов, где сотню получал абсолютный лидер по конкретному признаку, а единицу – аутсайдер. Финальный интегральный рейтинг выводился как среднее геометрическое из всех показателей. Примечательно, что среднее значение по всей стране за прошлый год немного снизилось и составило 48,849 балла.

Что касается соседей, то здесь можно заметить разные сдвиги. Новосибирская область потеряла одну позицию и закрепилась на 19 месте с результатом 61,5 балла. Кемеровская область и вовсе стала главным лидером по обвалу в стране – Кузбасс рухнул сразу на 15 пунктов и переместился с 29 на 44 место, набрав 48,5 балла. А вот Республика Алтай в очередной раз оказалась в числе антилидеров списка, заняв лишь 81 строчку из 85 возможных с результатом в 23 балла.