Упал, но не валежник: разрешат ли жителям Алтайского края собирать ветровал

Деревья, поваленные ураганом в 2023-м, до сих пор не убраны Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Парламентском центре Алтайского края прошёл круглый стол, главной темой которого стала заготовка валежника. Региональные власти и эксперты настаивают: ветровал нужно приравнять к недревесным лесным ресурсам, чтобы жители могли беспрепятственно использовать погибшую древесину в хозяйстве. Это решит сразу две задачи – сделает дрова для людей более доступными (сейчас приходится отдавать в среднем по 25-28 тысяч за машину), а заодно очистит леса от трухлявых стволов, снизив риск пожаров и размножения вредителей.

В дискуссии приняли участие депутаты АКЗС, представители Минприроды края, прокуратуры, муниципалитетов, Общественно-экспертного совета при губернаторе, а также глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов и студенты АГАУ.

Проблема валежника в Алтайском крае обострилась после ноябрьского урагана 2023 года - тогда ветром повалило более 300 тыс. кубометров леса. При этом ежегодный ветровал в регионе составляет около 100 тыс. «кубов». Однако по закону люди не могут забирать валежник – за это грозят большие штрафы. А в это время древесина бездарно гниёт в лесу.

Валежник и ветровал: в чём подвох

Многие путают эти понятия, однако в законе они очень четко разделены. Валежник - это сухие или сломанные деревья, которые лежат на земле, но сохранили корневую связь с почвой. Их можно собирать свободно. А ветровал - это деревья, вырванные из земли с корнем. И их заготовка приравнивается к незаконной рубке, даже если ствол уже гниет.

Алтайские власти пытаются исправить эту коллизию не первый год. Так, после разрушительного урагана 2023 года депутаты АКЗС уже направляли в Москву предложение приравнять ветровал к валежнику, но получили отказ. Теперь - новая попытка. Для обсуждения проблемы на круглый стол был приглашен федеральный эксперт – глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

«Ветровал должен быть узаконен. Ему нужно дать правовой статус, чтобы не было правовой неопределенности. И федеральный, и региональный законодатель сегодня понимают, что нужно соблюсти баланс между сохранением леса и учетом интересов местных жителей. Если в этой древесине есть элементы деловой и из нее можно что-то сделать, разумно дать людям эту возможность. Это очевидная история, связанная с улучшением качества жизни людей, не забывая про лес, не забывая про экологию. Вот в этом суть мудрого подхода законодателя», - подчеркнул Рашид Исмаилов.

Бардак

По большому счету в лесах Алтайского края творится в буквальном смысле бардак. Деревья, поваленные в 2023-м, до сих пор не убраны. И дело не в том, что нет рук или техники. Правовые ограничения превратили ликвидацию последствий урагана в долгую бюрократическую волокиту. Чтобы «списать» ветровал, нужно пройти несколько этапов: лесопатологическое обследование, затем - корректировка лесного плана и объёмов рубок. Все это занимает до полугода. За это время древесина теряет товарные качества, а арендаторы лесных участков в свою очередь теряют интерес к уборке таких деревьев.

«Почему еще арендатор не заинтересован? Ему эту лежачую древесину поставят в объем рубок. Естественно, он потеряет прибыль. И вот поэтому – три года прошло, а в лесах до сих пор находится много ветровальной древесины. С точки зрения пожарной безопасности и распространения вредителей это настоящая бомба замедленного действия», – объяснил депутат Сергей Серов, председатель профильного комитета АКЗС.

«К сожалению, арендаторы не выполняют договор аренды. Просеки заросли и не опахиваются, завалены сухостоем, очистки нет. В случае возникновения пожара потушить его будет невозможно», - добавил глава Завьяловского района Юрий Ходунов.

Дрова для народа

Участники круглого стола из районов Алтайского края сошлись во мнении: если у населения появится возможность бесплатно заготавливать ветровал, это существенно снизит стоимость дров и облегчит их заготовку. Сейчас, по их словам, некоторые арендаторы лесов просто саботируют выделение льготной древесины населению, определяя участки для ее заготовки на расстоянии до 120 километров от населенных пунктов, где живут льготники.

«Мы хотим, чтобы к категории валежника были отнесены и деревья, погибшие по причине ветровала. Крупному арендатору заниматься очисткой леса от ветровала экономически неинтересно, а для местных жителей это подспорье для строительства и отопления», - отметил Серов.

Итоги

По итогам круглого стола участники подготовят обновленный пакет поправок в федеральное законодательство.

Сергей Серов уточнил, что регион предложит Госдуме и Правительству РФ два варианта. Первый - официально отнести ветровал к недревесным ресурсам. Второй - передать право регионам самим принимать решения по данному вопросу.

При этом эксперты озвучили и «другую сторону медали» - в случае принятия предлагаемых поправок возможны случаи злоупотребления. Главное опасение: если ветровал разрешат заготавливать свободно, этим могут воспользоваться недобросовестные люди - например, заготавливать древесину в промышленных объемах под видом личных нужд. Поэтому в новом законе, как подчеркнули участники, должны быть четкие критерии и ограничения.

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