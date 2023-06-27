«Под густым туманом даже лучи солнца не каждый день освещают оный»: история лесных пожаров на Алтае

Если не предпринимать никаких усилий, выгоревшие участки восстанавливаются гораздо медленнее Фото: Анна Перевощикова

В июне в Егорьевском районе Алтайского края произошел крупный лесной пожар. Выгорело более 10 тысяч гектаров леса. В настоящее время огонь локализован, пожарные и лесники дотушивают небольшие очаги. Этот пожар войдет в историю региона как один из самых крупных. Последний раз огненная стихия в таком объеме бушевала в Алтайском крае в июле 1997 года. Тогда, при тушении лесного пожара в селе Топольное Угловского сгорели не только деревья, но и люди – в огне погибли 14 мужчин. За 25 лет на месте страшного пепелища уже подрос молодой лес. Вместе с доктором исторических наук, автором книг по истории лесного хозяйства Михаилом Тяпкиным, мы вспомнили об основных вехах лесных пожаров на Алтае.

Доктор исторических наук, автор книг по истории лесного хозяйства Михаил Тяпкин Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

- Помимо трагедии 1997 года, случались ли еще жертвы на лесных пожарах в нашем регионе?

- В дореволюционное время тушение пожаров в лесах ложилось на плечи местных жителей, которые зачастую не имели ни соответствующих знаний, ни опыта, ни техники. Естественно, это порой оборачивалось трагедиями. Так, в воспоминаниях исследователя второй половины 19 века Александра Черкасова указывается, что в лесах Алтая встречаются могильные холмики с покосившимися крестами как свидетельства того, что люди тогда погибали на тушении пожаров.

- А как раньше тушили лесные пожары, если не было техники?

- В нормативах того времени было прописано, что человек, обнаруживший пожар, вне зависимости от своих должности и звания, был обязан оповестить об этом заинтересованных лиц и сразу же приступить к ликвидации огня в силу своих возможностей. Далее к тушению присоединялись крестьяне. В документах сказано, что в первую очередь к этому делу привлекались жители деревень в радиусе 15 км от пожара. Для этого оповещалась волостная администрация, потом сельская, далее собирался сельский сход, во время которого решалось, кто конкретно будет участвовать в тушении. Крестьяне собирались с телегами, потом воду в лес везли в бочках. На все эти организационные моменты порой уходило несколько дней. Конечно, чаще всего это не имело какой-то особой эффективности.

- То есть в таких случаях просто уповали на дождь?

- В некоторых труднодоступных местах пожары могли гореть месяцами и заканчивались только с наступлением дождей. Кстати, учеными подсчитано, что в нашем регионе крупные лесные пожары встречаются примерно раз-два в десятилетие, а катастрофические – раз в сто лет.

- А катастрофические чем отличаются от крупных? И были ли они на Алтае?

- Катастрофические – это те, в которых сошлись всевозможные неблагоприятные факторы – засушливость, ветреность и т.д. В итоге огонь распространяется на огромную территорию. С такими пожарами в историческом прошлом человеку справиться было невозможно, поэтому огонь горел, пока другая природная стихия его не усмиряла. Последний катастрофический лесной пожар на Алтае случился в 1915 году. Тогда Сибирь горела с апреля до конца августа. За несколько месяцев огонь распространился на площади более 1,6 млн. кв. верст – это 1,8 млн. кв. км! Пожары не только нанесли колоссальный ущерб лесному хозяйству, уничтожив лесные массивы на площади 125 тыс. кв. верст (142 тыс. кв. км), но и оказали крайне негативное влияние на социально-экономическую жизнь региона. Так, густой дым, окутавший в 1915 году практически всю среднюю Сибирь, прерывал пароходное и железнодорожное сообщение, вызывал панику среди людей и животных, привел к увеличению заболеваемости и смертности, неурожаю и т.д.

- Каковы основные причины лесных пожаров на Алтае были в прошлом веке?

- На самом деле причины одинаковы во все времена. Главный антропогенный фактор – неосторожное обращение с огнем. Как писал один из исследователей, «немаловажную роль в деле распространения огня играет присущее крестьянину вообще, а сибиряку в особенности, беспечное отношение к сохранению леса». Такое беспечное отношение местных жителей к лесу создалось, с одной стороны, благодаря окружавшему его былому лесному богатству, которое просто перестали ценить. С другой стороны, из-за отсутствия знаний о значении леса. Чаще всего лесные пожары на Алтае вспыхивали после пала сухой травы. Не погасив огня, крестьяне без задней мысли уходили домой, оставив огонь на произвол ветра.

Основной же природный фактор - сухая гроза. Сухое грозобойное дерево всегда видно – на коре остается разлом, либо белая «сосудистая» сетка, которую отчетливо видно.

На грозобойном дереве остается разлом, либо белая «сосудистая» сетка, которую отчетливо видно. Фото: Ольга Лисица

- Как раньше как наказывали за поджог леса?

- Система наказания постоянно трансформировалась. Умышленный поджог леса всегда рассматривался как одно из самых тяжких преступлений. Как правило, наказание было в виде огромных штрафов. Если человек был не способен выплатить эту сумму, что часто случалось, то его привлекали на принудительные лесные работы, в том числе по лесовосстановлению или расчистки гарей. А в периоды революции 1917 год и последующей за ней гражданской войны, за умышленный поджог леса назначали наказание вплоть до расстрела. В документах я не встречал подобных случаев на Алтае, но по стране они точно имели место быть.

- Какие меры по тушению лесных пожаров применялись в дореволюционное время?

- Если это был низовой пожар, то использовали такие методы, как захлёстывание огня, окопка, создание специальных защитных полос, очищенных от лесной подстилки. В случае верхового пожара, который является самым страшным и не управляемым, применялся метод, который в Сибири называли «перепалка» - по сути это пуск встречного огня. Это выглядело следующим образом: на расстоянии 5-7 км от пожара, в направлении распространения огня, вырубалась просека шириной до 7 метров и вырывалась канава, по краю которой формировался вал из горючего материала (листья, хворост и проч.). Этот вал поджигался, в результате чего происходило столкновение двух встречных пожаров, которые уничтожали друг друга. Огонь переходил в низовой и здесь его уже тушили, так сказать, более спокойными способами. Однако справиться с верховым огнем на самом деле удавалось очень редко.

- Как быстро на месте гари вырастает новый лес?

- Все зависит от характера повреждения и вида леса. Однако тенденция такова, что если не предпринимать никаких усилий, выгоревшие участки леса восстанавливаются гораздо медленнее и впоследствии занимаются менее ценными породами деревьев – например, хвойные замещаются лиственными.

- С каких времен начали озадачиваться лесовосстановлением?

- Вопросами лесовосстановления лесная отрасль начала озадачиваться с момента своего основания, а именно со времен Петра I. Но, к сожалению, долгое время этот вопрос оставался не урегулированным. Кроме того, в нашей стране существовало твердое убеждение, что в Сибири леса предостаточно. И его не то, что бы восстанавливать, но и охранять то особо не надо, мол, наших лесных запасов хватит еще на много-много поколений вперед. Разумеется, это был миф, порожденный отдаленностью Сибири от европейских центров. На Алтае вопросами лесовосстановления начали заниматься в дореволюционном периоде, прием гораздо раньше, чем в других регионах Сибири. Это было продиктовано заинтересованностью местной администрации в рациональном использовании лесных ресурсов. Причем в то время преимущество отдавалось естественному процессу лесовосстановления.

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Отрывки из письма тобольского мещанина Петра Федоровича Ревнивых министру государственных имуществ от 26 августа 1870 г.:

- В Западной и Восточной Сибири почти каждое лето в лесах и борах свирепствуют большие пожары, истребляющие на большие пространства сосновые и кедровые леса, а также селения, в особенности же начались в нынешнее лето таковые пожары в недальнем расстоянии от города Тобольска за реками Иртышем и Тоболом с половины мая месяца по случаю ведренной и жаркой погоды, продолжались и по настоящее время, так что от дыма их и город находится как под густым туманом даже и лучи солнца не каждый день освещают оный.

- Когда в лесах созреют грибы и ягоды, плодившиеся на тундроватых и моховатых местах, собиратели оных разного сословия и возраста горожане и поселяне разводят там огни для варения пищи и охранения себя от оводу, курева, по выходе из бору оставляют непотушенными угли, которые после выхода их ветром раздувает, почему загорается мох и сухая тундра и в момент обращается в сильное пламя и таким же образом, как выше сказано, действие огня усиливается и истребляет на большое пространство строевые сосновые леса и плодовитые кедры, от которых остаются одни обгорелые пни»

В качестве подтверждения своих слов мещанин с активной гражданской позицией приводит пример гибели тридцати трех домов с хозяйственными постройками в деревне Елань, располагавшейся в 40 верстах от Тобольска, в июне 1870 г. Пожара начался в лесу от того самого «курева», оставленного собирателями ягод, а затем перекинулся на близлежащую деревню.

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