Поисковик Егор Горбунов (позывной «Туман»). Фото из архива «ЛизаАлерт»

«Это удар, горькая утрата», - написали волонтеры «ЛизаАлерт» на следующий день после похорон Егора Горбунова (позывной «Туман»). Соратникам жизнерадостного парня до сих пор трудно принять мысль, что он погиб.

«Реально хороший пацан»

Напомним, что 19 летний барнаулец утонул 7 июня возле села Бельмесево, куда приехал с друзьями на рыбалку… Это был несчастный случай, обвалился берег у опасного водоворота… Молодого человека искали шесть дней. Трагедия шокировала близких, друзей, знакомых, учителей - всех, кто знал юношу.

Друзья Егора рассказывают о нем с теплотой и восхищением.

«Реально хороший пацан был, много что ему объяснял и показывал, да и просто душевно общались много раз. Вместе на соревнованиях участвовали, и побеждали, и переживали все эмоции и напряги, - рассказал Данил, один из старших друзей Егора по военно-патриотическому клубу «Сибирь». – Я сейчас далеко от родных мест, попросил за меня гвоздики положить и попрощаться. Как приеду, обязательно навещу его».

Руководитель клуба Александр Самошин, записанный в телефонах ребят как «Сан Саныч» вспоминает погибшего воспитанника как открытого, доброго, целеустремленного. Педагоги бизнес-колледжа, где учился Егор, отмечают ответственность студента, хорошую учебу.

Поисковик Егор Горбунов (позывной «Туман»). Фото из архива «ЛизаАлерт»

Рядом с ним было спокойно

В поисковики Егор хотел записаться еще в шестнадцать. «В нём уже жила какая-то взрослая, серьёзная тяга помогать. Он очень хотел на поиски — сразу, немедленно. Но «ЛизаАлерт»: строго с восемнадцати лет. И ему мягко, но честно сказали — подожди, - рассказывает Полина Чербу (позывной «Суета»). Он не обиделся, просто ждал. И как только исполнилось восемнадцать, тут же заполнил анкету. В отряде быстро понимаешь, кто есть кто. Не по словам, а по тому, как человек слушает инструктаж, собирается на задачу, смотрит на карту, молчит в машине по пути на поиск. Егор впитывал знания жадно. Ему важно было не просто освоить оборудование — он хотел понимать логику поиска, принимать решения, брать ответственность. Очень быстро он стал тем, кому без колебаний можно доверить группу, кого растили в старшего поисковой группы. Рядом с ним было спокойно, с ним хотелось работать».

Вел взрослых как старший

«Это был второй день учений этой весны, – вспоминает Татьяна Чудова (позывной «Морошка»). - Мы оказались в одной группе, вместе придумывали и распределяли роли, и в Егоре неожиданно открылись новые таланты — актёрские. А ещё Егор, как старший, вёл нас, двух взрослых женщин, за собой в лесу. Он был ровесником моей старшей дочери, но как по-мужски правильно и по-взрослому он себя вёл! Когда мы обнаружили условно опасного человека, он оставил нас за своей спиной на приличном расстоянии, а сам аккуратно стал приближаться и выяснять все подробности. Терпеливо пояснял нам нюансы, как более неопытным в лесу, принимал решения… Мы шли под его защитой, и я помню, как подумала: какие же замечательные молодые люди растут. Как Егор».

Поисковик Егор Горбунов (позывной «Туман»). Фото из архива «ЛизаАлерт»

Ценил жизнь, любил маму

«Мы познакомились с ним на самом первом его поиске и стали практически неразлучным экипажем, - рассказывает Маргарита Баталова (позывной «Льдинка). - Стоило отписаться в чате «Внимание, выезд» — и я точно знала, что в течение пары минут «Туман» мне напишет или позвонит со словами: «Я с тобой, собираюсь...». Самый добрый, милый и отзывчивый парень, которого я знала. Часто рассказывал про маму, очень хотел и старался ей помогать. Гордился, когда она пришла в отряд. Всегда максимально серьёзный на поиске при выполнении задачи — и шебутной, весёлый в обычное время. Парень, который очень ценил жизнь и стремился получить от неё максимум…»

«Главное - сделать хоть что-то»

Друзья рассказывают о том, что всегда чувствовали физическую и моральную поддержку Егора в самых трудных местах и на самых сложных задачах: в горах Красноярска, на кладбищах, в ночных лесах, в болотах.

«Как-то Егор сказал, что ему без разницы, кого искать, сколько дней прошло с пропажи и какие задачи, - вспоминает Елена Богач (позывной «Актриса»). - Главное — сделать хоть что-то, потому что в нужный момент твоё действие может стать решающим в чьей-то судьбе».

Вроде совсем юный был. По словам друзей и наивные вещи иногда говорил, но при этом поражал иногда взрослостью суждений и глубиной.

«Позывной «Туман» навсегда останется за Егором, – сообщает волонтер Роман Куракин (позывной «Шаман»), - Это наша память. Это наша благодарность. Это наш способ сказать: ты с нами, Егор. Навсегда».

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