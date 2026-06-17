«Это удар, горькая утрата», - написали волонтеры «ЛизаАлерт» на следующий день после похорон Егора Горбунова (позывной «Туман»). Соратникам жизнерадостного парня до сих пор трудно принять мысль, что он погиб.
Напомним, что 19 летний барнаулец утонул 7 июня возле села Бельмесево, куда приехал с друзьями на рыбалку… Это был несчастный случай, обвалился берег у опасного водоворота… Молодого человека искали шесть дней. Трагедия шокировала близких, друзей, знакомых, учителей - всех, кто знал юношу.
Друзья Егора рассказывают о нем с теплотой и восхищением.
«Реально хороший пацан был, много что ему объяснял и показывал, да и просто душевно общались много раз. Вместе на соревнованиях участвовали, и побеждали, и переживали все эмоции и напряги, - рассказал Данил, один из старших друзей Егора по военно-патриотическому клубу «Сибирь». – Я сейчас далеко от родных мест, попросил за меня гвоздики положить и попрощаться. Как приеду, обязательно навещу его».
Руководитель клуба Александр Самошин, записанный в телефонах ребят как «Сан Саныч» вспоминает погибшего воспитанника как открытого, доброго, целеустремленного. Педагоги бизнес-колледжа, где учился Егор, отмечают ответственность студента, хорошую учебу.
В поисковики Егор хотел записаться еще в шестнадцать. «В нём уже жила какая-то взрослая, серьёзная тяга помогать. Он очень хотел на поиски — сразу, немедленно. Но «ЛизаАлерт»: строго с восемнадцати лет. И ему мягко, но честно сказали — подожди, - рассказывает Полина Чербу (позывной «Суета»). Он не обиделся, просто ждал. И как только исполнилось восемнадцать, тут же заполнил анкету. В отряде быстро понимаешь, кто есть кто. Не по словам, а по тому, как человек слушает инструктаж, собирается на задачу, смотрит на карту, молчит в машине по пути на поиск. Егор впитывал знания жадно. Ему важно было не просто освоить оборудование — он хотел понимать логику поиска, принимать решения, брать ответственность. Очень быстро он стал тем, кому без колебаний можно доверить группу, кого растили в старшего поисковой группы. Рядом с ним было спокойно, с ним хотелось работать».
«Это был второй день учений этой весны, – вспоминает Татьяна Чудова (позывной «Морошка»). - Мы оказались в одной группе, вместе придумывали и распределяли роли, и в Егоре неожиданно открылись новые таланты — актёрские. А ещё Егор, как старший, вёл нас, двух взрослых женщин, за собой в лесу. Он был ровесником моей старшей дочери, но как по-мужски правильно и по-взрослому он себя вёл! Когда мы обнаружили условно опасного человека, он оставил нас за своей спиной на приличном расстоянии, а сам аккуратно стал приближаться и выяснять все подробности. Терпеливо пояснял нам нюансы, как более неопытным в лесу, принимал решения… Мы шли под его защитой, и я помню, как подумала: какие же замечательные молодые люди растут. Как Егор».
«Мы познакомились с ним на самом первом его поиске и стали практически неразлучным экипажем, - рассказывает Маргарита Баталова (позывной «Льдинка). - Стоило отписаться в чате «Внимание, выезд» — и я точно знала, что в течение пары минут «Туман» мне напишет или позвонит со словами: «Я с тобой, собираюсь...». Самый добрый, милый и отзывчивый парень, которого я знала. Часто рассказывал про маму, очень хотел и старался ей помогать. Гордился, когда она пришла в отряд. Всегда максимально серьёзный на поиске при выполнении задачи — и шебутной, весёлый в обычное время. Парень, который очень ценил жизнь и стремился получить от неё максимум…»
Друзья рассказывают о том, что всегда чувствовали физическую и моральную поддержку Егора в самых трудных местах и на самых сложных задачах: в горах Красноярска, на кладбищах, в ночных лесах, в болотах.
«Как-то Егор сказал, что ему без разницы, кого искать, сколько дней прошло с пропажи и какие задачи, - вспоминает Елена Богач (позывной «Актриса»). - Главное — сделать хоть что-то, потому что в нужный момент твоё действие может стать решающим в чьей-то судьбе».
Вроде совсем юный был. По словам друзей и наивные вещи иногда говорил, но при этом поражал иногда взрослостью суждений и глубиной.
«Позывной «Туман» навсегда останется за Егором, – сообщает волонтер Роман Куракин (позывной «Шаман»), - Это наша память. Это наша благодарность. Это наш способ сказать: ты с нами, Егор. Навсегда».
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