«Он был настоящий!» На Алтае простились с утонувшим волонтером отряда «ЛизаАлерт»

Егора похоронили на Черницком кладбище Фото: Личный архив.

15 июня в Барнауле прошло прощание с 19-летним Егором Горбуновым, который утонул 7 июня у Бельмесево.

Трагедия на рыбалке

В начале июня Егор с двумя друзьями и двумя взрослыми отправились с палатками на рыбалку в районе Бельмесево. Со слов знакомых парня, 7 июня поздним вечером взрослые уснули в палатке, а друзья еще сидели на берегу.

По одной из версий, озвученной рыбаком-очевидцем, парень, отойдя от друзей, возможно, оказался на скользком глиняном берегу, который обваливался, и его затянуло в водоворот и сильное течение. Со слов рыбака, он попытался протянуть сачок, увидев тонущего юношу, но это было бесполезно… После этого мужчина поднялся наверх к палаткам друзей, со словами: «Один из ваших утонул».

Поиски

Исчезнувшего в воде парня искали сотрудники Управления по делам ГО и ЧС Барнаула, специалисты водного направления «ЛизаАлерт» Новосибирской области и Санкт-Петербурга, добровольцы отряда из Алтайского края, специалисты «Управления по обеспечению мероприятий в области ГО, ЧС и пожарной безопасности в Алтайском крае».

«Егор сам как волонтер отряда « ЛизаАлерт» неоднократно участвовал в поисках как доброволец, – рассказали его друзья. - Однажды бабушку, ушедшую за грибами, они искали. Нашли, она спала рядом с пакетом грибов. В Красноярском крае участвовал в поисках семьи Усольцевых, по снегу все прочесывали, эхолокаторы медведей поблизости высвечивали…»

И вот теперь соратники-волонтеры искали самого Егора. Поиски на воде координировала Светлана Соловьева, руководитель водного направления «ЛизаАлерт» Санкт-Петербурга, аттестованный спасатель России.

«Место поисков оказалось очень тяжелым, сообщалось в группе поисковиков - большая глубина, водовороты и сильное подводное течение. Плюс – обваливающийся берег. Отряд привлекал добровольцев как для работы на воде, так и для дежурств на береговых постах в круглосуточном режиме».

Утром 12 июня его тело было найдено береговым постом отряда «ЛизаАлерт»…

Поиски Егора продолжались шесть дней Фото: ДПСО "ЛизаАлерт".

«Отзывчивый, настоящий»

Егор был единственным ребенком у мамы, учился в бизнес-колледже по специальности «Правоохранительные органы», собирался идти в армию, мечтал служить в спецназе.

На похоронах было много молодежи. Среди пришедших проститься были и его друзья из военно-патриотического клуба Сибирь «Пост №1».

«Мы занимались вместе с ним в клубе шесть лет, это был замечательный, веселый, хороший человек, душа кампании», - рассказала Алиса, выпускница десятого класса.

Классный парень, - говорят о Егоре и другие друзья, - отзывчивый, настоящий.

«Я был в командировке на сборах без связи, когда пришел на поляну, где связь есть, смотрю, сообщения от ребят из клуба пропущенные. Перезвонил, мне сообщили эту трагическую новость, – рассказал «КП- Барнаул» Александр Самошин, руководитель военно- патриотического клуба «Сибирь». - Парень занимался в нашем клубе лет с двенадцати, открытый очень, добрый. Спортсмен был хороший, организатор, активист. В единоборствах замечательные результаты показывал. А плавал обычно, средне. И тут такая трагедия случилась…»

Похоронили Егора на Черницком кладбище.

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