27 мая в семью еще одного ветерана вернулась ранее утраченная награда

Сквозь огонь, пепел и выжженную землю - ветераны Великой Отечественной войны видели настоящий ад на Земле. Многих из них, увы, уже нет с нами, но символы их мужества продолжают жить в семьях и храниться, как реликвия. В среду, 27 мая, в Барнауле в семью еще одного ветерана вернулась ранее утраченная награда. Подробнее – в материале «Комсомолки».

Лжегерои и истинные воины

Вопросом возвращения утраченных наград героям в Барнауле занимаются директор АНО «Патриотический Огонь» Михаил Глазырин и председатель «Танкового братства Алтая» Евгений Сергеев. Им за это не платят, но их за это благодарят, а в таком деле большего и не требуется.

Директор АНО «Патриотический Огонь» Михаил Глазырин и председатель «Танкового братства Алтая» Евгений Сергеев

«Была проделана просто титаническая работа. Все-таки правильно говорят, что люди встречаются друг с другом не просто так – их сводит судьба. Так же и мы с Михаилом однажды встретились, и сегодня завершается работа, которой мы были озадачены в течение 2,5 лет», - отметил Евгений.

А началось все со дня танкистов, которое по традиции празднуют во второе воскресенье сентября, в одном из сел Алтайского края. На празднике, где чествовали героев, появился мужчина в форме с приколотым орденом Красной Звезды. «Герой» рассказал, что служил в Афганистане – так он объяснял получение столь высокой награды (Красной Звездой награждали и во времена Великой Отечественной войны, и во времена Афгана, прим. ред.). Но что-то здесь не сходилось…

«У меня у самого отец служил в Афганистане. По возрасту этот мужчина, действительно, мог там тоже служить, но временные промежутки не совпадали, а рассказы были чистой воды небылицами. Сомнения развеялись, когда я поговорил с офицерами, и они практически 100 процентов дали, что это «ряженый», - добавил председатель Танкового братства.

Затем уже к выяснению всех обстоятельств подключился Михаил Глазырин. Как удалось установить по архивам, «ряженый» лжегерой никогда не получал подобных наград. Благодаря вмешательству его сына удалось изъять орден Красной Звезды, чтобы найти истинного владельца. Оказалось, что орден был не один – «лжегерой» присвоил две Красные Звезды, и обе принадлежали ветеранам Великой Отечественной войны.

«Согласно экспертизе, наградная книжка, которую нам отдали, была достоверной, но вкладыш просто напечатан на цветном принтере в наши дни, а данные вписали гелевой ручкой. Вписанный номер принадлежал женщине с Украины, родных которой мы не смогли найти. А потом оказалось, что номер на ордене был перебит. После получения экспертизы и ответа из архива мы установили настоящий номер и имя истинного героя. В целом это уже пятая награда, которую мы возвращаем семьям».

Остановилось сердце

Макин Степан Михайлович - старший сержант, командир отделения радио 747-го истребительного-противотанкового артиллерийского полка. Герой был родом из Новосибирской (потом Томской, прим. ред.) области. Согласно информации в наградном листе, к ордену Красной Звезды он был приставлен в конце апреля 1945 года.

«В наступательных боях с 13 по 20 апреля 1945 года на Земландском полуострове в Восточной Пруссии товарищ Макин обеспечивал командный пункт полка беспроводной связью по рации, и тем самым дал возможность командованию своевременно маневрировать батарею. В результате полк всегда выполнял поставленные задачи и наносил сокрушительные удары врагу».

Забрать награду Степана Михайловича в Барнаул приехал его родной племянник - Александр Бандуров вместе со своей женой Оксаной Гальцевой. Супруги приехали в краевую столицу из Томска – добирались на своей машине.

«Степан Михайлович – мой родной дядька по маме. Мне было семь лет, когда он умер, но помню его хорошо. Сын от первой жены у него скончался, а сам он умер в возрасте 55 лет – сердце остановилось. Вторая его жена переехала из Томска в Барнаул. Вероятно, здесь у нее либо украли награды, либо она их потеряла, - говорит Александр Ильич. – Знаю, что он после войны работал на маленьком автобусике, но кем – не помню. Помню, как приходил к нему в гости, и он всегда очень радушно меня встречал. Жаль, что практически никаких фотографий у нас не осталось».

Орден Красной звезды родственникам ветерана вручил герой Российской Федерации Константин Молчанов. Согласно информации из открытых источников, награда является третьей по значимости после ордена Ленина и ордена Красного Знамени.

«Я очень рад, что награда, наконец, вернулась к нам. Спасибо вам!» - отметил Александр Бандуров.

Что касается второго ордена, который изъяли у «ряженого», то и он скоро вернется в семью героя. Подробнее о том, как искали родных ветерана, читайте в нашем материале.

