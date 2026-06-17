«Место, о котором ты даже не думаешь». Барнаульский бьюти-мастер назвала «слепые зоны», которые сгорают на солнце быстрее всего

Многие забывают о нескольких уязвимых на солнце местах Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Аномальная жара, по ходу, и не думает покидать Алтайский край. Столбики термометров практически весь июнь не падают ниже +28 градусов. И врачи, и представители бьюти-индустрии не раз говорили о важности SPF-защиты от ультрафиолетовых лучей. Но, как оказалось, многие забывают о нескольких уязвимых на солнце местах. Подробнее – в нашем материале.

«Самое уязвимое место на солнце – то, о котором ты не думаешь», - говорит барнаульский трихолог-эстетист Дарья Меркулова на своей странице в соцсети.

Речь идет о линии, разделяющей волосы на голове на две части – так называемом проборе, макушке головы, висках и зоне за ушами. По словам Дарьи, солнечные ожоги кожи головы могут повреждать волосяные фолликулы, провоцировать истончение волос и даже усилить их выпадение. Чтобы этого не допустить, голову и волосы важно защищать не менее тщательно, чем кожу лица.

Лучшей защитой, по совету эксперта, являются головные уборы - панамы, шляпы, кепки. Желательно, чтобы элементы гардероба соответствовали UPF 50 (Ultraviolet Protection Factor) – международному стандарту защиты ткани от ультрафиолетового излучения. Одежда с таким индексом блокирует 98% солнечных лучей.

Также можно применять SPF для кожи головы – спреи с UV-фильтрами, которые содержат компоненты, блокирующие, отражающие или поглощающие ультрафиолетовые лучи. Средства нужно наносить по пробору и обновлять при длительном нахождении на солнце. А в качестве дополнительного барьера от палящего солнца можно приобрести средства термозащиты с SPF.

«Меняйте пробор, обновляйте SPF, при покраснении – охлаждение плюс пантенол, после солнца – мягкое очищение кожи головы. Маленькая привычка – большие последствия для плотности волос», - отмечает Дарья.

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