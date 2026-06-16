Опять 35? Прогноз погоды в Алтайском крае не обнадеживает

Жаркая погода еще задержится в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жара в Алтайском крае не отступает. Столбики термометров днем по прежнему превышают 30 градусов, а дожди с грозами, которые временно освежали воздух, в ближайшие дни прекратятся. Подробнее о прогнозе погоды рассказала ведущий синоптик регионального гидрометцентра Наталия Кобякова.

«На этой неделе в регионе сохранится аномально жаркая погода с максимальными дневными температурами в +30 градусов и выше. В ночь на 17 июня еще возможны кратковременные дожди с грозами преимущественно по югу региона. Дальше начнется период под влиянием антициклона, когда погода будет преимущественно без осадков. Продлится он до 20 июня. В это время будет жарко», - говорит синоптик.

Дневные температуры в это время будут держаться на уровне от +27 до +34 градусов в зависимости от районов.

Жара этим летом удивляет стабильностью: с 1 июня ни дня без зноя. При этом синоптики говорят, что температурных рекордов в это время не было, просто стабильно жарко.

«Среднесуточные температуры с 1 по 15 июня у нас выше нормы на 3-5 градусов. Среднемесячная норма для июня от +17 до +20 градусов», - говорит Наталия.

К слову, синоптики Гидрометцентра весной и обещали засушливый июнь для регионов Сибири. Июль в их прогнозах будет держать температуры и осадки около нормы. А вот август снова может обрушить на Алтайский край жару.

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