Альфа-Банк финансирует строительство крупнейшего отельного комплекса RIZALTA на Алтае. Фото: ГК "Жилищная инициатива"

Ведущие банки страны в течение длительного времени стремились получить возможность стать ключевым финансовым партнером премиального комплекса курортных отелей RIZALTA. По итогам подробного рассмотрения всех предложений и изучения опыта финансирования аналогичных объектов ГК "Жилищная инициатива" сделала свой выбор в пользу Альфа-Банка, предложившего наиболее выгодные условия для инвесторов комплекса и индивидуальный подход к проекту во всех направлениях взаимодействия.

Возведение отельного комплекса началось в городе-курорте федерального значения Белокуриха в конце апреля прошлого года. Более одного года строительство велось исключительно за счет собственных средств застройщика без привлечения денежных средств в рамках проектного финансирования. Всего ГК "Жилищная инициатива" вложила более 3,5 миллиарда рублей собственных средств в строительство этого масштабного объекта, что действительно уникально для нынешнего времени, когда большинство застройщиков на рынке сразу реализуют свои проекты за кредитные деньги банков без какого-либо собственного финансового участия.

Альфа-Банк финансирует строительство крупнейшего отельного комплекса RIZALTA на Алтае. Фото: ГК "Жилищная инициатива"

Ирина Бубенко, региональный управляющий АО "Альфа-Банк" в Алтайском крае и Республике Алтай:

"Для Альфа-Банка финансирование одного из крупнейших отельных комплексов Сибири – важный шаг в сторону поддержки туристической индустрии и строительного комплекса Алтая. Наша приоритетная задача – создать максимально комфортные условия для всех инвесторов комплекса и ГК "Жилищная инициатива", реализующей этот масштабный проект".

При этом для ГК "Жилищная инициатива" строительство объектов с большим объёмом собственного капитала или вовсе без привлечения банковских средств – это устоявшаяся практика. За 28 лет компания построила более 2,5 миллиона квадратных метров жилых, коммерческих и социальных объектов. Являясь одной из крупнейших строительных компаний за Уралом, она активно реализует свои проекты в Алтайском крае и Новосибирской области, специализируясь на жилых комплексах класса комфорт-плюс, бизнес и премиум, а также коммерческих и инвестиционных объектах.

Юрий Гатилов, генеральный директор ГК "Жилищная инициатива":

"Комплекс отелей RIZALTA – важный проект нашей компании, один из первых в Сибири объектов инвестиционной курортной недвижимости. Для нас выбор ключевого финансового партнера – приоритетная точка в рамках его реализации. Мы твёрдо уверены в нашем выборе, с Альфа-Банком мы уже много лет плодотворно взаимодействуем в различных проектах и направлениях деятельности".

На территории более семи гектаров расположится пять корпусов премиального отельного комплекса с общим гостиничным фондом в 1 300 номеров, классифицированных по отельным стандартам 4 и 5 звёзд (в зависимости от корпуса), и уникальной инфраструктурой. Завершение строительства первых корпусов запланировано на конец 2027 года, а запуск — на лето 2028 года.

Альфа-Банк финансирует строительство крупнейшего отельного комплекса RIZALTA на Алтае. Фото: ГК "Жилищная инициатива"

Инвестор может приобрести в отельном комплексе гостиничный номер у застройщика и после завершения строительства передать его в управление отельному оператору международного уровня, зарабатывая на капитализации объекта в период строительства и на постоянном доходе от деятельности гостиничного комплекса после его полноценного запуска.

Альфа-Банк — крупнейший частный банк в России. На протяжении 35 лет банк занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса, активно поддерживает спорт на национальном уровне, а также реализует социальные и образовательные проекты.

Банк отмечает продолжающийся рост клиентской базы — число розничных клиентов составляет 44,8 млн человек, малого и среднего бизнеса — 2,4 млн клиентов. Альфа-Банк работает по модели Phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает более 800 офисов и более 30 000 населённых пунктов с доставкой.

Застройщик: ООО СЗ "Строительная инициатива". С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: наш.дом.рф

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