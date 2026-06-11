Студент погиб на спортивной площадке Фото: Личный архив.

10 июня в поселке Тальменка на Алтае футбольный матч начался с минуты молчания по 17-летнему вратарю Руслану. Среди зрителей, пришедших на матч, была его мама Марина Белякова

«Позвонили друзья сына: «Тетя Марина, придете? – рассказывает женщина. – Там объявили минуту молчания. Все встали… Когда меня вызвали на поле, подошла к пацанам из команды сына, попросила: «Выиграйте за Руслана», и они выиграли».

«Там ваш сын мертвый»

Напомним, что на днях в Тальменке простились с 17-летним парнем, на которого на спортивной площадке упали незакрепленные футбольные ворота.

«Руслан должен был быть вратарем в этой игре, тренировался, - рассказывает Марина. – 7 июня днем они в Барнаул на стадион Смертина съездили, вечером снова должны были тренироваться. Медальки положил свои, пошел, я была спокойна… А потом врывается женщина знакомая: «Быстрее собирайтесь, Руслану на площадке вызвали «Скорую»». Я в чем была, выбежала. Подъехали, слышу слова фельдшера: «Там ваш сын мертвый…»

Подбежав к ребенку, мать в шоке схватила его за руку.

«Потом полиция сзади подошла, настойчиво просили отойти, я не отходила… В больнице потом, когда приехали, кто-то сказал, дайте ей таблетки какие-нибудь…», - вспоминает Марина.

Мама с сыном вместе были волонтерами Фото: Личный архив.

На глазах бывшей подруги

Друзья погибшего рассказали матери, что в тот день Руслана на разговор вызвала его бывшая подруга.

«Они с этой девушкой когда-то в школе дружили, но уже и не общались давно. Руслан с другой девочкой дружил, очень хорошей, но в тот вечер бывшая подружка усиленно вызывала сына на разговор на эту площадку, - рассказывает Марина. - Я написала ей после случившегося: «Зачем ты его вызывала?», она ничего не ответила. Н похороны тоже не пришла…»

Со слов друзей Руслана трагедия случилась на глазах бывшей подруги, на допросе она сказала, что в шоке якобы пыталась отодвинуть ворота, когда те придавили парня.

«Друзья ему вечером уже не могли дозвониться. Один из них рассказывал, что увидел «Скорую», при этом кто-то кричал: «Русю убили», – рассказывает мать погибшего.

Руслан любил путешествовать Фото: Личный архив.

Утро после трагедии

Когда на следующий день мама единственного сына и дедушка единственного внука пришли на «проклятое место», чтобы поставить лампадку, там уже лежали цветы и детские игрушки.

На видео, которое сняла женщина, слышно, как охранник говорит убитой горем матери: «Детей воспитывать надо, площадка была закрыта, а дети приходят и все курочат». Ему возражают, говорят, что площадка давно открыта. В комментарии под этим видео, которая Марина выставила на своей странице люди пишут:

«Совершенно не имеет значения тот факт, закрыта была площадка или открыта. ВОРОТА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКРЕПЛЕНЫ, КАК ПОЛОЖЕНО в любом случае! Мужчине стоять и пикироваться с матерью погибшего парня по этому поводу должно быть стыдно!»

Прощание

На похоронах Руслана было столпотворение.

«Говорят, такого в поселке не помнят скопления народа, мотоциклистов человек тридцать только было, все гудели, полиция вошла в положение, сопровождала, - рассказывает Марина. – Когда Руслан мотоцикл сначала просил, я как мама говорила: «Никогда в жизни я тебе не куплю эту смерть на колёсах». А потом на крыльце стоим, а мальчишки-мотоциклисты проезжают, и я просто глянула на глаза его, ну все, пошла, взяла кредит, купили. Теперь каску его друзья на могиле положили… Игрушки там тоже были, цветы. Мне он всегда тюльпаны на 8 марта дарил, а на день рождения искал разноцветные хризантемы для мамы…

Проститься с погибшим парнем пришли одноклассники, сокурсники техникума, байкеры, футболисты, волонтеры, участники танцевального ансамбля «Радушка». Во всех этих коллективах Руслана запомнили, как лучшего из лучших, настоящего, лучезарного, отзывчивого на просьбы, готового прийти на помощь в любую минуту…

«Даже парни плакали, кто-то в обморок упал, не говоря уже о девчонках», - вспоминает мать.

«Это просто как страшный сон, погиб золотой ребенок, талантливый, улыбчивый, добрый спортивный», - пишут в сети знакомые семьи.

Минута молчания на стадионе Фото: Личный архив.

«Тетя Марина, мы с вами»

«Мама нашего друга переживает сейчас непростые времена. Она потеряла не только единственного сына, но и часть себя. Мы можем и должны ей помочь в это трудное время», - написали друзья Руслана в сети.

«Друзья сыночки меня не оставляют. Перед похоронами деньги приходили на карту от людей сочувствующих даже незнакомых - друзья Руслана организовали. И это не все. Уже какой день каждый вечер мальчишки (я их не прошу) подъезжают на мотоциклах, берут лейку, огород поливают, траву косят, - рассказывает Марина. - Они на с Русланом помогали еще и когда мы огород садили, а сейчас уже без него… Пишут: «Тетя Марина, мы с вами». Неправду говорят, что молодежь плохая…»

Следствие продолжается

По словам Марины Беляковой, после случившегося в поселок приезжала комиссия, которая, по ее сведениям, обнаружила кучу «косяков» и на других спортплощадках.

«На одной из площадок футбольных дополнительные малые ворота закрепили. Нужно было убить моего сына, чтобы наводить порядок?» - спрашивает в сети безутешная мать.

Между тем, в комментариях люди пишут о том, что таких незакрепленных ворот на новых спортплощадках очень много, и часто их вообще не закрепляют, нарушая требования, чтобы переносить из одного места в другое.

Напомним, что по факту трагической смерти подростка на спортплощадке возбуждено уголовное дело. Ход следствия контролирует прокурор края.

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