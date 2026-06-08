Погиб на месте: на Алтае 17-летнего студента придавило футбольными воротами на спортивной площадке

В данный момент смертельные ворота убрали Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю.

Трагический случай произошёл вечером 7 июня на спортивной площадке в поселке Тальменка на Алтае. На 17-летнего юношу упали металлические футбольные ворота. От полученных травм парень скончался на месте происшествия. Приехавшая «скорая помощь» лишь констатировала смерть.

Погибшим оказался студент второго курса техникума Руслан, обучавшийся по специальности «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» в Тальменском Технологическом техникуме.

«Эту трагическую новость мы услышали вечером сначала от мамы Руслана, потом появилась информация от МЧС», - рассказал директор техникума Юрий Одиноков «КП-Барнаул».

По его словам, спортивная площадка была построена рядом со стадионом на улице Рубцовской по программе благоустройства территорий в 2024 м году. Руслан жил неподалеку.

В техникуме погибшего вспоминают как хорошего, ответственного студента, пользовавшегося уважением среди однокурсников и преподавателей, которые шокированы случившимся.

«Руслан активно участвовал в жизни техникума, был постоянным участником мероприятий, занимался футболом и выступал в составе танцевального ансамбля», - говорится в сообщении учебного заведения.

Похороны погибшего студента назначены на 8 июня.

После трагедии Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ - халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека.

В рамках уголовного дела предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям должностных лиц, в чьи обязанности входит обеспечение безопасного функционирования пришкольной спортивной площадки.

Расследование уголовного дела стоит на контроле руководства следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю и прокурора региона.

«При наличии оснований будет принят весь необходимый комплекс мер прокурорского реагирования. Также по поручению прокурора региона контролируется ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом. Проведение прокурорской проверки продолжается»,- сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Напомним, что это не первый случай трагического падения футбольных ворот на людей в Алтайском крае. 25 апреля после посещения спортплощадки в поселке Санниково Первомайского района подросток оказался в реанимации. И там футбольные ворота оказались незакрепленными…

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