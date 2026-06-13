Водой, кефиром или квасом? Чем барнаульцы заправляют окрошку

Далеко не все любят окрошку на квасе Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Говорят, что о вкусах не спорят. Но только не в случае, когда речь заходит об окрошке. Вот и в редакции «Комсомолки» в разгар июньского зноя разгорелся спор, чем заправлять это освежающее блюдо. Коллектив разбился на три лагеря.

Конечно, квас!

Сама я предпочитаю окрошку с квасом и считаю, что именно это классический рецепт. В моем детстве напиток готовили дома. Покупали специальную сухую смесь для кваса, смешивали с сахаром и настаивали в трехлитровых банках. Сейчас похожий на него продается в магазинах с пометкой «дображивает прямо в бутылке». У такого кваса присутствует характерный осадок. Промышленные искусственно газированные виды кваса более сладкие, но и у них есть свои ценители.

«Ем окрошку только с квасом. Мне больше нравится питьевой, без пометки «окрошечный». Он менее кислый. Пробовала как-то в ресторане на кефире, но это перебор, слишком тяжелый получается. А соседка как-то угощала на минералке – вообще не понравилось», - рассказала коллега Анна.

Предпочитают квас всем другим заправкам не только в Алтайском крае.

«У нас на Урале тоже всегда делали окрошку с квасом. – рассказывает журналист Марина. – Только если по какой-то причине кваса не было, допускалось заправить минералкой либо кефиром, а иногда – таном, но это скорее исключение».

Ингредиенты для окрошки Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лимон и вода

Второй лагерь редакции вызвал недоумение у «квасников». Сразу два человека заявили, что едят окрошку только с обычной водой. Вот так вот работаешь бок о бок с людьми и не догадываешься об их специфичных вкусах.

«Окрошка на воде без газов – самый идеальный вариант. Ее можно и холодной есть и теплой. Такую окрошку сам регулируешь по вкусу солью и лимонной кислотой. С квасом или минералкой такой свободы действий уже нет. Для меня в подростковом возрасте вообще стало открытием, что окрошка может заправляться квасом. До сих пор это кажется странным. А идеальная окрошка – со свежей зеленью с огорода, редисочкой и обязательно, чтобы вместе с окрошкой на столе была жаренная картошечка с салом. Все вместе есть – одно удовольствие», – рассказал коллега Александр, уроженец села Родино в Алтайском крае.

Студентка-практикантка тоже сказала, что так готовят ее родственники в Родинском районе. Можно было бы подумать, что окрошка на воде – территориальная особенность родинцев, но нет. Веб-редактор «КП – Барнаул» Анна подхватила, что так ели и у них в Алейске.

Сухой закон в окрошке

А вот молодой журналист Павел вообще не понимает, зачем салат заливать жидкостью. Ест окрошечную смесь «насухую» с майонезом. Хотя его родные из заполярного Норильска тоже предпочитают заправлять блюдо холодным кваском.

«С квасом я еще понимаю, но с водой! Это же как будто грязную посуду замочили в раковине!» - недоумевает он.

В целом, несмотря на различие в заправке, принципе один – жидкость должна быть с кислинкой. Именно это свойство помогает утолить жажду. В квасе и кефире она есть сама по себе, в вариантах с водой ее добавляют с помощью лимона или уксуса.

Окрошка - еда бедняков?

Если обратиться к истории, то окрошка в Древней Руси разительно отличалась о того, что мы понимаем под ней сейчас. Название происходит от слова «крошить». Изначально это была еда бедняков, состоящая из редьки, лука и кваса. Позже, к XVIII–XIX векам, блюдо облагородили, начав добавлять в него мясо или рыбу, дичь, яйца, свежие огурцы, зелень и сметану.

Например, в книге старинных рецептов, по которым готовили в Российской империи на рубеже XIX-XX веков, есть совершенно удивительный рецепт «окрошки из разностей»:

«Очистить и нарезать огурцов свежих или соленых, маринованных солёных груздей, волнушек, рыжиков, яблок свежих и моченых, можно класть сливы, вишни, персики и моченый виноград. Сварить и очистить картофель свеклу и зеленую фасоль, всего полную тарелку. Сложить все это в суповую чашку. Перед самым обедом положить в каменную посуду пол-ложечки готовой горчицы и ложечку соли, влить по капле ложку прованского масла, мешая, пока горчица не обратится в густой соус. Потом развести двумя бутылками баварского кваса и одной бутылкой кислых щей, прибавить, по желанию, соли, перца, зеленого лука, петрушки, укропа, размешать все вместе, положить кусок льда».

Попробовали бы такое?

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