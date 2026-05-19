В тренде – IT-направления. На какие специальности в вузах Алтайского края выделили больше всего бюджетных мест

Месяц остается до старта приёмной кампании в вузах Алтайского края. Комиссии начнут принимать документы с 20 июня. Рассказываем, на какие специальности в этом году выделено больше всего бюджетных мест. Данные собраны по программам бакалавриата и специалитета без учета специальных квот.

АлтГУ

В Алтайском государственном университете целых 395 мест выделили Институту гуманитарных наук, однако в него входит более 20 различных направлений: психология, журналистика, социология, PR, философия и другие. Но, как ни странно, в рамках института больше всего бесплатных мест на специальности «Прикладная информатика» по профилю «Продуктовый дизайн и проектирование интерфейсов» – 65 очных и 15 заочных.

Аналогичная ситуация в Международном институте экономики, менеджмента и информационных систем АлтГУ. Из 177 выделенных институт мест 70 приходится на прикладную информатику по специализации «Управление IT-проектами; ERPсистемы и прикладное программирование» (50 –очных, 20 – заочных).

В Институт цифровых технологий, электроники и физики из 160 бюджетных мест 70 отведено на направление «Информационная безопасность».

Таким образом, в классическом вузе явно наметился тренд на IT-направления. Причем теперь связанные с информационными технологиями специальности появились сразу в рамках нескольких институтов, в том числе гуманитарного.

Если не брать в расчет IT-направления, то по-прежнему довольно много мест выделяют естественно-научным специальностям. 155 мест у Института географии, 154 – у Института химии и химико-фармацевтических технологий, 90 – у Института биологии и биотехнологии.

Самыми недоступными оказались специальности юридического института. На бюджетной основе в 2026 году готовые принять только по одному человеку по направлениям «Судебная и прокурорская деятельность» и «Правовое обеспечение национальной безопасности».

АлтГТУ

В Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова также приоритет отдают IT. Лидер по числу бюджетных мест – факультет информационных технологий. Там готовы принять на бесплатной для студента основе 303 человека по следующим направлениям подготовки6

- Программная инженерия – 87 мест;

- Прикладная информатика – 56 мест;

- Приборостроение – 55 мест;

- Информационная безопасность – 54 места;

- Информатика и вычислительная техника – 51 место.

Также в техническом вузе 146 бюджетных мест выделено строительно-технологическому факультету, из них больше трети (52 места) по специальности промышленного и гражданского строительства.

Кроме того, в вузе выделили 123 места на факультете энергомашиностроения и автомобильного транспорта.

АГАУ

Судя по распределению бюджетных мест по общему конкурсу в Алтайском государственном аграрном университете, в сфере сельского хозяйства сейчас наиболее востребованы агроинженеры. На это направление по программе бакалавриата выделили 110 бесплатных мест.

39 бюджетников готовы принять в АГАУ по направлению «Агрономия», 37 – на специальность «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», 26 – на «Лесное дело».

Алтайский филиал РАНХиГС

В Алтайском филиале РАНХиГС всего шесть программ по направлениям бакалавриата и специалитета, на двух из них бюджетный набор в 2026 году не предусмотрен – это «Прокурорская деятельность» и «Медиакоммуникации и продвижение в деловой среде».

Из четырех оставшихся направлений места распределились следующим образом:

- Юриспруденция: «Гражданско-правовой профиль» и «Уголовно-правовой профиль» - 12 мест очных и 10 очно-заочных.

- Административное управление – 18 очных мест;

- «Экономика и управление финансами» – 15 очных мест;

- «Психология управления» – 7 очных мест;

АГИК

Алтайский государственный институт культуры – узкопрофильное образовательное учреждение для подготовки кадров по творческим специальностям. По основному конкурсу без учета квот и целевого обучения в 2026 году выделено 122 бюджетных места на очном отделении и 71 на заочном по программе бакалавриата и еще 12 – по программе специалитета.

Больше всего бесплатных мест по направлению подготовки «Народная художественная культура»: 22 очных и 19 заочных. Оно, в свою очередь, подразделяется на программы: «Режиссура и педагогика любительского театра», «Руководство студией декоративно-прикладного творчества», «Дизайн текстиля и костюма», «Руководство хореографическим любительским коллективом».

В институте культуры помимо актеров, режиссеров и работников культуры также готовят и IT-специалистов. В этом году выделено 7 мест на специальность «Интернет коммуникации и веб-дизайн».

АГМУ

В Алтайском государственном медицинском университете традиционно больше всего мест выделено по направлению «Лечебное дело» - 177 по общему конкурсу (без учета целевой и особой квоты). По другим специальностям бюджетные места распределились следующим образом:

- Педиатрия – 33 места;

- Медико-профилактическое дело – 20 мест;

- Фармация – 14 мест;

- Стоматология – 13 мест;

- Клиническая психология – 7 мест.

