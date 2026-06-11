Со статусом «положенца». В Алтайском крае будут судить криминального авторитета

Мужчина уже неоднократно был судим Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае на скамью подсудимых отправится «положенец» — это статус человека из криминальной иерархии. А занятие таких «должностей» само по себе наказывается серьезными сроками. Детали дела сообщили в пресс-службах СУ СК и прокуратуры по Алтайскому краю.

По данным следствия, с 2025 года 57-летний обвиняемый получил и поддерживал высший криминальный статус на территории Алтайского края. Как сообщают источники, речь идет про статус «положенца».

Это давало ему неформальные властные полномочия в криминальной среде. Он координировал действия представителей уголовно-преступной среды, собирал и распределял деньги, назначал доверенных лиц для контроля территорий и разрешал споры и конфликты между преступниками, пропагандируя преступные традиции и правила. Свои решения он доводил до окружения на личных встречах.

«Ранее мужчина неоднократно был судим за корыстно-насильственные преступления, незаконный оборот оружия и наркотиков», - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СК.

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю.

Следственный комитет Российской Федерации по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела. Мужчину обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Наказание, которое может грозить по этой статье – от 8 до 15 лет лишения свободы.

Прокуратура Алтайского края также утвердила обвинительное заключение по этому делу. Обвиняемый обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии и влиянии на криминальную среду региона. Дело направлено в Алтайский краевой суд.

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