В 1999 году доказательств не нашлось. На Алтае раскрыли двойное убийство прошлого века

Мужчина убил знакомых с помощью ножа и табурета Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Помните, как в детстве нам говорили: «Все тайное становится явным». Сроки у этого процесса могут быть разными только. Недавно в Алтайском крае следователи завершили расследование двойного убийства, совершённого в… 1999 году! Целых 27 лет преступник жил обычной жизнью, но в итоге ему пришлось во всем сознаться. Подробнее – в материале «КП»-Барнаул».

Эта история произошла в 1999 году в Камне-на-Оби. Трое знакомых снимали квартиру и вместе работали на одного хозяина - выполняли хозяйственные дела. В один из вечеров между мужчинами вспыхнула роковая ссора.

«Причина оказалась незначительной. В итоге злоумышленник, взяв деревянный табурет и кухонный нож, напал на одного из присутствующих. Он нанес потерпевшему множественные удары в область головы, туловища и шеи, отчего последний скончался на месте происшествия», - сообщают в пресс-службе регионального СК

Все произошло на глазах третьего мужчины. Он попытался остановить убийцу, но сам получил несколько ударов табуретом и ножом по голове и шее.

«После произошедшего мужчина сам пошел к телефонному автомату и позвонил в скорую. На вопросы о том, что произошло и кто это совершил, говорил: «Не знаю». Второй пострадавший, который пытался разнять, оставался в больнице несколько месяцев, но в итоге скончался. Сообщить, кто был виновником не мог из-за тяжелого состояния», - рассказали в Следкоме.

Естественно, что мужчину подозревали в то время в совершении преступления, но достаточных доказательств для привлечения его к ответственности не нашлось.

«Сейчас Следственный комитет ведет планомерную работу по преступлениям прошлых лет. Вновь подняли это дело. Были получены новые доказательства. Когда их предъявили подозреваемому, он отнекиваться не стал и во всем признался», - сообщили в ведомстве.

Сейчас Каменский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 65-летнего жителя Камень-на-Оби. Дело направлено в суд. Мужчину обвиняют в убийстве двух человек (п. «а, б» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Какое именно будет наказание – решит суд, так как сроки давности преступления прошли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

20 лет скрывался под паспортами умерших, а попался, оформив пенсию. На Алтае раскрыли убийство 2003 года