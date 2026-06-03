Одна нога длиннее другой. Врач рассказал, как детские переломы могут отразиться в будущем

Летом в БСМП ежедневно поступают дети с травмами Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В летний период ежедневно в Алтайскую краевую больницу скорой помощи поступают дети с травмами головы, переломами и ушибами. Часто причиной становится катание на велосипеде или самокате. Об этом рассказал на пресс-конференции алтайский травматологии-ортопед, кандидат медицинских наук Андрей Меньшиков.

«Недавно у нас лежал четырехлетний ребенок. Катался по лесу и разогнался с горки. Родители не успели его остановить. В итоге у ребенка тяжелая черепно-мозговая травма, перелом плеча, большая гематома. Потребовались операции. К счастью, все обошлось», — рассказал врач.

Андрей Меньшиков призывает родителей, чтобы они обеспечили ребенка необходимой защитой – шлемом, наколенниками, налокотниками, и рассказали о правилах безопасности. Он отмечает, что черепно-мозговые травмы и переломы опасны не только в моменте, но и в перспективе.

«Да, у детей черепно-мозговые травмы хорошо компенсируются. Но с возрастом у ребенка могут появиться эмоциональные изменения, он может отставать в школе», – рассказал специалист.

Переломы у детей могут быстро заживать. Однако они могут замедлить рост кости.

«Вроде все зажило, ребенок ни на что не жалуется. А потом он вырастает и выясняется, что одна конечность меньше другой», – отмечает Андрей Меньшиков.

Также тяжелыми медик называет травмы кисти. Дети повреждают руки, пихая их в спицы велосипеда или в цепь и некоторых случаях повреждают все пальцы вплоть до ампутации.

Главная профилактика травматизма в любом возрасте – спорт, отмечает врач. Тренировки делают ребенка становятся более ловкими и сильным.

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