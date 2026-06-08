Когда откроют городской пляж на острове Помазкин в Барнауле

В 2025 году пляж открылся 20 июня Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Барнаул накрыла 30-градусная жара. Синоптики из-за высокой температуры объявили штормовое предупреждение. Горожане, тем временем потянулись к воде. На минувших выходных отдыхающие, несмотря на запрет, заполонили дикие пляжи. В мэрии напоминают: купание в несанкционированных местах запрещено. Да и какая в этом необходимость, ведь в городе уже работают открытые бассейны и частные пляжи. А городской активно готовят к приему отдыхающих.

Излюбленные дикие места

Одни из излюбленных диких мест для отдыха среди барнаульцев - протока Оби в районе гипермаркета «Лемана Про» и правый берег Оби за Новым мостом. На днях там провели рейды представители Центра ГИМС управления МЧС, городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, а также полицейские и дружинники.

«К сожалению, уже зафиксированы печальные случаи гибели людей на воде. Только с начала года в регионе уже утонуло 10 человек, а с начала мая - пятеро, и четверо из них - это дети!» - привел печальную статистику инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Константин Можный.

Во время рейда с отдыхающим провели разъяснительные беседы Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

Во время рейда с отдыхающим провели разъяснительные беседы и раздали им тематические памятки. Дополнительно проверили соблюдение краевого закона «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах».

«Нахождение несовершеннолетних на водных объектах без сопровождения взрослых - это административное правонарушение», - подчеркнули в мэрии Барнаула.

Где можно искупаться

Сейчас в городе открыты два частных пляжа: на Гребном канале («Водный парк Лапа») и на озере Пионерское (кемпинг-парк). Также работают все девять открытых бассейнов. Кроме того, проведена проверка подготовки к работе пляжа «Водный мир» (Правобережные тракт, 39), который планирует открыться в ближайшее время после получения необходимых разрешительных документов от управления Роспотребнадзора.

Что касается бесплатного городского пляжа на острове Помазкин, то его тоже активно готовят к купальному сезону. Подрядчик проводит планировку песчаной зоны, расчищает береговую линию от мусора. Кроме того, на территории запланированы дезинфекция туалетов и лежаков, обработка от клещей и комаров, установка контейнеров для отходов.

Как сообщили в мэрии, открыть пляж для посетителей также смогут только после получения положительных результатов лабораторных исследований воды и песка. Предварительно, произойдет это во второй половине июня. Например, в 2025 году пляж открылся 20 июня.

Важно!

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает:

- Купайтесь только на официальных пляжах - они оборудованы для безопасного отдыха.

- Не заходите в воду в состоянии опьянения - это одна из основных причин трагедий.

- Не подплывайте близко к судам - это опасно.

- Не ныряйте в незнакомых местах - можно получить травму.

Не оставляйте детей без присмотра - даже на мелководье.

Единый номер экстренных служб - «112».

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