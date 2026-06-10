День России 12 июня 2026 в Барнауле: программа мероприятий, афиша

День России отмечают 12 июня Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Предстоящая пятница объявлена официальным выходным в честь празднования Дня России. Какие мероприятия пройдут 12 июня 2026 в Барнауле, программа – в нашем материале.

Официальные мероприятия

Праздник начнется с торжественных церемоний. С 9:00 до 10:00 на площади Свободы пройдет гарнизонный развод личного состава Государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Алтайскому краю. В 10:00 в Нагорном парке состоится поднятие Государственного флага РФ и возложение цветов к стеле «Город трудовой доблести».

Программа в центре города

Главная концертная площадка развернется на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской. В 13:00 здесь выступят творческие коллективы города с программой «Тебе, Россия, посвящается!». В 14:00 начнется концерт Барнаульского духового оркестра «С любовью к России!». С 15:00 до 18:00 пройдет молодежная концертная программа «Мы – будущее России».

В 13:00 в парке культуры и отдыха «Центральный» (пр. Социалистический,11) начнется праздничная программа «Вместе мы — Россия!».

Районные площадки

Праздничные мероприятия охватят все районы города. В Железнодорожном районе в 11:00 в сквере 60-летия СССР (ул. Молодежная, 54) состоится программа «Мы – граждане России». В Октябрьском районе с 12:00 до 14:00 в парке «Изумрудный» (пр. Комсомольский, 128) пройдет программа «Широка страна моя родная». В Ленинском районе с 14:00 до 16:00 в парке «Арлекино» (ул. Георгия Исакова, 149а) запланирована программа «Все мы – Россия». В Индустриальном районе с 10:00 до 21:00 в парке «Лесная сказка» (ул. Энтузиастов, 12) будет работать программа «Моя Россия».

Спортивные события

Спортсменов и активных горожан ждут на двух площадках. В 10:00 в водном парке «Лапа» (Новосибирский тракт 23/1) стартует мини-футбольный турнир среди дворовых команд. В 11:00 в парке «Юбилейный» (ул. Гущина, 148) начнутся городские соревнования по спортивному ориентированию.

Будет ли салют на День России 12 июня 2026 в Барнауле?

В некоторые годы празднование Дня России в Барнауле завершалось праздничным салютом. Однако в этот раз мэрия не анонсировала запуск фейерверка.

Какая погода будет на 12 июня 2026 в Барнауле?

В праздничный день в краевой столице будет стоять жара. Синоптики прогнозируют температуру до +30…+32 градусов. Преимущественно без осадков. Во второй половине дня обещают кратковременный дождь, грозу, а также возможен град. Ветер подует южный, со скоростью 3-8 м/с, при грозе порывы могут достигать до 13 м/с.

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