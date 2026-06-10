За главный приз Шукшинского кинофестиваля будут бороться восемь фильмов

Шукшинские дни пройдут в Алтайском крае с 21 по 25 июля Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утверждена программа основного конкурса полнометражного игрового кино XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. За главный приз будут бороться восемь фильмов, сообщает Минкультуры Алтайского края.

В конкурс вошли драмы «Встречные» режиссера Камилы Рамазановой (18+), «Гора влюбленных» Салавата Юзеева (16+), «Кукла» Егора Бероева (18+), «Над вечным покоем» Светланы Проскуриной (18+) и «Охотник» Заура Цогоева (16+), приключенческая картина «Красавица» Антона Богданова (12+), фэнтези «Холодное сердце» Владимира Котта (18+) и триллер «Цинга» (18+) Владимира Головнева.

Всего в 2026 году на фестиваль поступило свыше 300 заявок от кинематографистов из различных регионов страны. Помимо основного конкурса, программа включает конкурсы короткометражного игрового кино и документальных фильмов. Запланированы также внеконкурсные показы, мастер-классы, встречи авторов и гостей со зрителями, а также культурно-развлекательные мероприятия.

Напомним, Шукшинские дни пройдут в Алтайском крае с 21 по 25 июля.