Анна Смирнова – наше алтайское «оружие» Фото: Личный архив.

С 27 мая по 3 июня в Минске проходил Открытый чемпионат Союзного государства. В нем приняли участие более 200 сильнейших фехтовальщиков России и Республики Беларусь. Барнаульская спортсменка Анна Смирнова, недавно вернувшаяся в спорт после длительного периода восстановления, в личном турнире вошла в топ-5, а в командном турнире стала бронзовым призёром.

«Я в полном восторге! Ведь до конца не знала, смогу ли вообще вернуться в спорт!» - рассказала спортсменка «Комсомолке».

«Тянусь к звездам»

Спортом Анна Смирнова занимается с самого детства. Причем долгое время успешно совмещала занятия в художественной школе с тренировками по фехтованию. Помимо этого, девушка также занималась шахматами, даже имела 2-й разряд. Однако решающую роль в её судьбе сыграл тренер Валериан Феоктистов — именно он посоветовал сделать выбор в пользу карьеры в фехтовании на сабле. Этот совет определил её дальнейший путь.

Путь к успеху был очень тернист. За взлетами следовали падения. Бывали даже мысли бросить все. Однако финал Чемпионата России в 2021 году расставил все на свои места. Там Анна заняла почетное второе место, уступив Софье Поздняковой.

«Это была моя самая значимая победа, которая дала мне веру в то, что я могу достойно конкурировать с олимпийскими чемпионами. Я помню горящие глаза людей, которые с восхищением смотрели на меня. Каждый раз я продолжаю тянуться к звездам и каждый раз хочется большего».

На Анну обратили внимание тренеры национальных сборов, в том числе и тренер Сборной России Дмитрий Глотов, после чего соревнований в ее жизни стало еще больше. Девушка впервые заняла первое место на Кубке мира у юниоров в командных соревнованиях, а также заняла почетное место на пьедестале, выиграв первенство России по молодежи. В те моменты спортсменка доказала себе, что труд, время и силы, потраченные на подготовку, окупаются сполна, а дисциплина, искреннее желание победить и вера в себя – двигатель прогресса как в спорте, так и в жизни.

Фехтование – больше, чем спорт. Фехтование – это жизнь Фото: Личный архив.

Переломный момент

Но проблемы пришли оттуда, откуда не ждали. Анна получила незначительную травму, которая поначалу не давала о себе знать, а постановка верного диагноза заняла продолжительное время.

«В моменте не было никакой травмы, лишь предпосылки и симптомы. Боли как таковой не возникло, разве что периодические заклинивания. Только год назад в Минске у меня заболела нога. Сделали МРТ, на котором увидели, что на кости появился отек. Самым сложным было непонимание того, что со мной происходит и как это лечить».

После этого Анне поставили удручающий диагноз: асептический некроз головки бедренной кости на начальной стадии, при котором нарушается кровоснабжение тазобедренного сустава. Таким образом происходит отмирание костной ткани, после чего есть риск последующего разрушения сустава. Такая болезнь не лечится, ее можно только остановить с дальнейшей заменой тазобедренного сустава. Пришлось проконсультироваться с врачами в Москве, а также специалистами из Федерального медико-биологического агентства, которые работают со Сборными России. И около года Анну лечили как пациентку с асептическим некрозом.

Четыре с половиной месяца Анна проходила на костылях в полном непонимании того, получится ли вернуться в спорт или нет:

«Поначалу было очень сложно. Все ощущалось так, словно у меня забрали то, что мне дорого и важно. Одно дело, когда ты сам принимаешь решение о завершении карьеры, другое – когда у тебя просто отнимают эту возможность».

Травмирована, но не сломлена Фото: Личный архив.

Спортивная психология

Справиться с эмоциями Анне помогали разговоры с другими спортсменами, которые сообща проживали свои переживания и травмы. После этого девушка поняла, что подобный инцидент – не конец, что в ней есть другие направления, в которых можно развиваться.

«Сейчас я учусь спортивной психологии и уже начала заниматься со спортсменами. Мне кажется, это помогло мне в период трудностей, потому что сейчас уже нет каких-либо преград в голове, которые могут встать у меня на пути. Я горжусь собой и тем, что справилась с этой ситуацией. Сейчас я абсолютно спокойна, потому что кризисы делают нас намного сильнее и дают новые возможности».

А вскоре и вовсе произошло чудо - то, что принимали за асептический некроз, оказалось импрессионным переломом, который поддается лечению.

Уже другая, но снова в строю

Сейчас спортсменка потихоньку возвращается в спорт и даже сумела занять призовое третье место на турнире в Минске, что послужило хорошим стартом новой главы в спортивной карьере саблистки.

«Конечно, после долгого перерыва стать бронзовым призером в командных соревнованиях очень приятно, но всегда хочется стремиться к первому, - говорит Анна. – На данном этапе самой главной победой для меня будет полноценное возвращение в профессиональный спорт, а для этого нужны время и деньги. Поэтому сейчас я хочу мотивировать людей на то, что всего можно достичь, если вы действительно этого хотите. А кризисы, наоборот, показывают, насколько ты к этому готов».

Больше, чем фехтование: Анна на съемках Фото: Личный архив.

Съемки в фильме

Сейчас Анна Смирнова принимает участие в съемках спортивной драмы «Учитель фехтования».

«Я не могу поделиться какими-то конкретными деталями, но расскажу о самых запоминающихся моментах. Когда проходили фехтовальные съемки, на площадке был Юрий Стоянов, который и играет там главную роль. На мое удивление, он оказался мастером спорта по фехтованию, чего я раньше не знала. Я была приятно удивлена. В перерывах между сценами мы сидели и обсуждали то, как успело измениться фехтование, какие техники сохранились, а какие больше не используются, рассказывали о своих любимых приемах. Можно сказать, мы передавали актерам фишки, эстетику и красоту фехтования, а они учили нас актерскому мастерству».

Подготовила: Лилия Лыкова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Такого не было 50 лет!

Барнаульский хоккеист Свечников стал участником «безумного» матча (подробнее)