Проблемы со здоровьем у поэта-шестидесятника начались в конце 80-х Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Знаменитый поэт Роберт Рождественский родился 20 июня 1932 года в алтайском селе Косиха. А умер 19 августа 1994 года в Москве. Судьба отмерила ему всего 62 года, а в конце пути дала тяжелое испытание: Роберт Иванович тяжело и неизлечимо болел. При этом мужественно продолжал писать. Его последние произведения наполнены грустью, болью по несбывшемуся, сожалениями о чём-то глубоко личном. Он знал, что умирает.

Операция во Франции

Проблемы со здоровьем у поэта-шестидесятника начались в конце 80-х - врачи обнаружили злокачественную опухоль головного мозга. Рождественский тут же написал строки: «Изучив меня, в конце концов, были авторы диагноза строги: «Опухоль - с куриное яйцо. А вокруг - куриные мозги».

В открытых источниках сообщается, что наши врачи отказались проводить операцию, так не видели ни малейшего шанса на улучшение. Согласились только французские специалисты. Для лечения во Франции нужно было сделать визу и собрать внушительную сумму денег. На все про все ушло около полугода, а это, само собой, потеря драгоценного времени.

«Ходили по важным чиновникам, покупали валюту. Тогда, в начале 90-х, ее можно было купить только в одном банке после предоставления кучи справок, анализов, биографий и ходатайств, и то по большому блату…» — расскажет позже дочь поэта Екатерина Рождественская.

Друзья Роберта Ивановича, среди которых был Иосиф Кобзон, добрались до «самого верха», пишет «Моя Россия». Там распорядились обменять рубли на валюту, но суммы не хватило. Доплатили по счетам французские и русские приятели поэта.

Запускали семь раз

Операция во Франции была довольно успешной, и у смертельной болезни были отвоеваны четыре года жизни. Но здоровье уже было подорвано, страдали и другие органы, и однажды Рождественский даже пережил клиническую смерть после перитонита (воспаления брюшины).

Официальной же причиной смерти поэта стал инфаркт. Говорят, что его сердце врачи запускали семь раз, а вот на восьмой, увы, не удалось…

Похоронили Роберта Ивановича неподалеку от любимого Переделкино. Это дачный писательский посёлок под Москвой, одно из любимых мест поэта, где он проводил время, работал и создавал свои произведения. С 1960-х годов там на местном кладбище стал складываться писательский некрополь, где покоятся также Борис Пастернак, Корней Чуковский, Евгений Евтушенко и другие знаменитые личности.

В память о Рождественском одной из улиц поселка присвоено его имя. А в июне на Алтае в честь поэта каждый год проходит традиционный литературный фестиваль.

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