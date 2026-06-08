«Залезть в голову, узнать, что двигало этим ужасом». Александр Петров – о сериале про барнаульского маньяка

Терехов отличается от персонажей в других сериалах. Кадр видео / «После Фишера. Инквизитор»

В сериале «После Фишера. Инквизитор» о барнаульском маньяке роль следователя Терехова исполнил Александр Петров. Для актера это не новое амплуа, однако персонаж получился другим. Что отличает героя в этом проекте, как проходили съемки и верит ли актер в силу шаманов, Александр Петров рассказал в интервью «Известиям».

О съемках на Алтае

События в третьем сезоне «Фишера» происходят в Республике Алтай, в вымышленном городке Умай на границе с тайгой. Но снимали сериал в Абхазии.

Съемки проходили в Абхазии. Кадр видео / «После Фишера. Инквизитор»

«А на Алтае у меня тоже был опыт съемок, но в другом проекте (речь идет о сериале «Пока цветет папоротник», - прим. ред.). Это чудесные места. Я нырял в горную реку, после чего, казалось бы, мог заболеть. Но ничего не происходило. Или всю девятичасовую смену продирался сквозь папоротник, который кишел клещами - никто не залез. Часто было холодно. Природа всегда испытывает тебя так или иначе. Главное, довериться и не бояться. Если ты сам себе скажешь, что пришел сюда с благими намерениями, всё будет хорошо», - рассказывает актер.

Александр Петров отметил, что он в целом не помнит ни одного идеального съемочного дня в своей карьере. Актеры на площадке всегда сталкиваются с определенным дискомфортом — с холодом или снегом, жарой или градом и так далее.

О шаманах

В новом сезоне «Фишера» соседствуют логика и мистика. Истину ищут не только сотрудники следкома. Их материализм сталкивается с шаманскими обрядами и силами природы. Как рассказала режиссер Ольга Френкель, во время подготовки к съемкам команда отправилась в экспедицию на Алтай и познакомилась с шаманкой. Александр Петров признался, что верит в силу шаманов:

Материализм сталкивается с шаманскими обрядами. Кадр видео / «После Фишера. Инквизитор»

«Я верю, безусловно. Есть вещи, которые невозможно отрицать, — некие энергии, которые мы не видим и не можем логически объяснить, какие-то древние практики, которые, в общем, работают. И это безумно любопытно <…>» Мне кажется, каждый способен подключаться к каким-то энергиям. Вопрос веры, наверное. У каждого есть интуиция. У кого-то она больше развита, у кого-то меньше».

Актер рассказал, что ранее, когда он бывал на Алтае и жил там по несколько месяцев, у него была возможность поехать к шаману, но что-то не срослось. Зато был опыт общения с другим необычным человеком.

«Помню, снимали в пещере, и приходит человек, который там живет, - в основном, летом, а на зиму в город уезжает. На первый взгляд, он немного не в себе, совершенно отличается. Может, так оно и есть. Но когда мы заговорили, он оказался очень интересным, с прекрасным чувством юмора», - вспоминает артист.

О роли следователя

Александр Петров уже играл следователей в сериалах «Метод» и «Полицейский с Рублевки». Терехов из Барнаула, по словам актера, получился другим.

«Мне было важно, чтобы он был с юмором, но тонким. Не с таким хлестким и прямым, как у Гриши Измайлова в «Полицейском с Рублевки». Но всё равно всех играю я, и в любом случае есть моя органика», - делится Александр Петров.

У следователя есть свой стиль. Кадр видео / «После Фишера. Инквизитор»

Самое же главное отличие Терехова, на взгляд актера, - ранимость. Это связано с трагической историей его семьи. Он прячет эту ранимость, но зритель всё равно ее видит. Плюс к этому Терехов, в отличие от других персонажей, - настоящий эстет. Он образован, любит искусство, классику и литературу, у него есть чувство стиля.

«Он не зарабатывает миллионы, но при этом у него шикарное пальто. Может быть, он копил на него полгода. Он всегда должен выглядеть с иголочки, и при этом в нем все же есть некая небрежность, небритость», - говорит Александр Петров.

О сериалах про маньяков

Актер также высказал свое мнение о том, почему людям «заходят» сериалы о маньяках и почему зрителей так гипнотизирует зло:

«Безумно интересно заглянуть за ширмочку, подсмотреть, понимая, что это кино. Это же ужасающие истории! Часто они основаны на реальных событиях и биографиях. И это очень страшно. Попробовать залезть в голову человека, узнать, что же двигало этим ужасом, как эту сволочь поймали, — это любопытно. Человек вообще любопытное существо».

Актер приоткрыл «тайну»: маньяка в третьем сезоне «Фишера» поймают (хотя это и так понятно, - прим. ред.).

«И это тоже цепляет — тот факт, что зло будет повержено, а добро восторжествует», - заключил артист.

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