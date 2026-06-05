Зной без остановки. Когда пойдет на спад жара в Алтайском крае?

Жара может задержаться в регионе Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лето в этом году для жителей Алтайского края началось жарко: температура воздуха уже превышает днем +30 градусов, из-за этого введено штормовое предупреждение. Синоптики Западно-Сибирского УГМС сообщают, что ждать более прохладной погоды пока что не стоит. Подробнее – в материале «КП»-Барнаул».

На данный момент в Алтайском крае действует штормовое предупреждение о аномально высоких температурах до 11 июня.

«Пока будет сохраняться тенденция жаркой погоды с температурами дневными от +28 до +34 градусов, местами и до +35. Но дожди кратковременные, летние пройдут 8 и 9, а также 11 и 12 июня», - говорят синоптики.

При этом возможны грозы. О вероятности при грозах выпадения града синоптики пока не сообщают. Подобные явления возможно спрогнозировать только в более близкие сроки.

По словам специалистов, сохранится тенденция с высокими температурами вплоть до 15 июня. В этом случае высока вероятность, что штормовое предупреждение продлят на несколько дней.

«Наблюдаемые температуры выше нормы, от 4 до 6 градусов, но в целом нельзя сказать, что это что-то очень необычное явление. Годы с таким жарким началом лета уже бывали», - говорят синоптики.

Между тем спасатели МЧС напоминают:

«В жаркую погоду не находитесь долго на солнце, прячьтесь в тень. Во время сильной жары нужно носить светлую одежду и головной убор, пейте больше воды. Будьте осторожны при отдыхе у воды! Детям – особый контроль»

КСТАТИ

В Республике Алтай температуры лишь немногим ниже, чем в Алтайском крае. В ближайшие дни там ожидается от +28 до +33 градусов.

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