Картошка подешевела, коммуналка подорожала. Как изменились цены в Барнауле за год

Как ни странно, в 2026 году часть продуктов стала дешевле Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Официальная годовая инфляция в Алтайском крае по данным Центробанка в апреле 2026 года составила 5.5%. Звучит не очень убедительно на фоне новостей об очередных подорожаниях. «Комсомолка» решила проверить цифры на практике и собрать классическую продуктовую корзину. Мы взяли свежую статистику Алтайкрайстата за конец мая и сравнили её с аналогичным периодом прошлого года. Оказалось, что некоторые базовые позиции обвалились в цене сразу на 40% и неплохо сгладили общую картину для кошелька.

Борщ дешевеет, яичница дорожает

Итак, собираем потребительскую корзину образца мая 2025 года и конца мая 2026 года. В наш виртуальный пакет отправились по 1 килограмму охлажденной курицы, свинины, картофеля, ржаной хлеб, печенье, гречка, макароны и стиральный порошок. Также мы добавили литр пастеризованного молока, десяток куриных яиц, пачку сливочного масла весом 180 граммов, кусок туалетного мыла и 100 граммов чая. В дополнение взяли по 500 граммов творога, сметаны, свежих огурцов, помидоров, яблок и бананов.

Приступаем к расчётам. Складываем сумму из чека из мая 2025 года и получаем, что набор обошелся бы жителю Барнаула примерно в 2752 рубля. Перерасчет по свежим ценам выдал итоговую сумму в 2744 рубля. Наша расширенная корзина не только не выросла в цене, а даже стала дешевле на 8 рублей! Разбираемся в чем нюанс.

Несмотря на общее подорожание мяса, курица упала в цене Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Разгадка кроется во взаимной компенсации цен. Так, за год ощутимо прибавили в цене стиральный порошок (+20% за 1 килограмм), печенье (+12%) и свинина, которая подорожала на 18 рублей до 396 рублей за кило. Упаковка из 10 яиц выросла с 83 до 95 рублей, прибавив 13%. За 500 граммов свежих огурцов теперь придется отдать на 27% больше. Подорожали и повседневные запасы: 1 килограмм макарон прибавил 6 рублей, гречка – 4,5 рубля, ржаной хлеб – 7 рублей, 100 граммов чая – 4 рубля, а кусок туалетного мыла – 4 рубля.

А где же снижение цен? Доберёмся и до этого. Например, главный рекордсмен – картофель: его цена рухнула на 37 рублей (сразу минус 41%) – с 90 до 53 рублей за 1 килограмм. В молочном отделе сплошная экономия: пачка сливочного масла на 180 граммов стала дешевле сразу на 47 рублей (падение на 20%), 500 граммов творога скинули 20 рублей, а 500 граммов сметаны – 15 рублей. 1 литр молока подешевел на 6,5 рубля. Охлажденная курица сбросила 7,5 рубля с каждого килограмма. Радуют и фрукты с овощами: 500 граммов бананов подешевели на 8 рублей, 500 граммов помидоров – на 2 рубля, а 500 граммов яблок почти не изменились, скинув символические 14 копеек.

В 2026 году скакнули цены на ЖКХ, топливо и многое другое Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Не хлебом единым

Откуда тогда берется ощущение, что все вокруг стремительно дорожает? Ответ находится за пределами продуктовых магазинов. Основную нагрузку на бюджет создают топливо, транспорт и коммунальные платежи.

За прошедшие 12 месяцев литр бензина АИ-92 в Барнауле подорожал примерно с 54 до 60 рублей. Стоимость популярного АИ-95 выросла с 57 до 63 рублей. Вслед за топливом предсказуемо поднялась цена проезда в общественном транспорте. Одна поездка в автобусе, трамвае или троллейбусе теперь стоит 45 рублей вместо прежних 40.

Ощутимо подросли суммы в квитанциях ЖКХ. Самая объемная строка расходов, отопление, выросла в Барнауле с 2841 до 3272 рублей за гигакалорию (+15%). Холодная вода также прибавила в стоимости и поднялась с 31,5 до 36,5 рубля за каждый кубометр.

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