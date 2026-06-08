В марте этого года я решила записаться в ряды фермеров Фото: Анна ПЕРЕВОЩИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Для начала хочется сделать заявление! Если вас, так же как и меня, ближе к 30 годам вдруг посетила мысль завести огород в квартире, знайте – это не старость и не сумасшествие, а вполне рациональный ход мыслей. Судя по соцсетям, нас таких много. После того, как цены в продуктовых магазинах поползли вверх, молодежь (а в нашей стране это возраст до 35-ти!) радуется первым собственноручно выращенным огурцам не меньше, чем телефону с «яблочком». В марте этого года я тоже решила записаться в ряды фермеров и попробовать вырастить овощи и зелень на подоконнике в своей квартире. И вот, наступило время собирать первый урожай!

«Кого закапывать собралась?»

Напомню суть своего нового хобби: весной я купила семена, предназначенные для выращивания на подоконнике. В качестве своих первых подопытных выбрала зеленый салат, базилик, карликовые томаты и огурцы, а когда вошла во вкус, то докупила еще укроп, зеленый лук и редис. Для рассады мне понадобились пластиковый лоток, бумажные кассеты, небольшие кашпо и примерно 15 литров грунта. Большое спасибо за терпение моему жениху, который не задавал мне вопросов, зачем мне столько земли. Лишь однажды он подшутил надо мной, когда застал в ванной с пакетом почвы и лопаткой в руках: «Кого закапывать собралась?».

Уже через 2-4 недели рассада разрослась так, что ей стало тесно Фото: Анна ПЕРЕВОЩИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На всё про всё у меня ушло около 3000 рублей (свой опыт в сеянии семян я подробно описала в предыдущей статье, которую можно прочитать по ссылке). Но на этом траты не закончились. Уже через 2-4 недели рассада разрослась так, что ей стало тесно. Пришлось еще потратить около 1500 рублей на грунт и новые кашпо и около 500 рублей на различные удобрения по совету мамы. Видите ли, огурцы – настолько вредные, ранимые «существа», что если их не подкармливать каждую неделю, то они начинают трепать нервы: то листики подсыхают, то рост замедляется. Я выбрала дружелюбную тактику и смягчила их нрав еще на этапе появления четвертого листа.

Огурцы нужно подкармливать каждую неделю Фото: Анна ПЕРЕВОЩИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Без ошибок во время пересадки растений не обошлось. Так, я имела неаккуратность достать из земляного кома маленькие и хрупкие ростки салата и базилика. В итоге посадить их в новое кашпо удалось в гораздо меньшем количестве – практически половина рассады после моих манипуляций не подлежала реанимации и пала смертью храбрых…

После пересадки в кашпо мой мини-огород выглядел следующим образом:

- два больших пятилитровых горшка с огурцами;

- два больших кашпо на 2,5 литра для мини-помидоров (выжили лишь красные томаты, а желтые… в общем, земля их пухом)

- два длинных кашпо для редиса;

- одно кашпо для укропа и зеленого лука;

- одно кашпо для базилика – и фиолетового, и зеленого;

- два маленьких и одно большое кашпо для салата.

Сначала все мои зеленые «детища» стояли на подоконниках, а когда потеплело, я соорудила из сподручных материалов маленький стол под растения на балконе. Большая часть моего огорода сейчас базируется там, но огурцы греются на солнышке в комнате, так как на балконе им слишком жарко.

Свет, вода, счастье!

Что я усвоила за эти три месяца фермерства? Во-первых, залог хорошего урожая – регулярный полив. Вода должна быть отстоянной, комнатной температуры. Для маленьких кашпо я использую небольшую леечку с тонким носиком, чтобы не размывался грунт, а большие горшки поливаю прямо из пятилитровки, в которой у меня отстаивается вода из-под крана. Поливать растения стараюсь каждые 2-3 дня, но предварительно всегда проверяю грунт – если земля влажная, то лучше не добавлять воду, чтобы корни не сгнили.

Лук борется за жизнь, но не сдается Фото: Анна ПЕРЕВОЩИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Во-вторых, растений много не бывает. На этапе пересадки рассады в кашпо я решила оставить себе всего два огурчика, а остальные раздала подружке и маме. Так вот, моя рассада через месяц начала сдыхать, а у мамы и подружки она росла с такой скоростью, что позавидовал бы любой садовод. В итоге я забрала мамины огурцы обратно. Мама не сопротивлялась, честно!

Огурцы оказались крайне вредными Фото: Анна ПЕРЕВОЩИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В-третьих, растениям нужно достаточно света. Редиска, которую я пробовала выращивать за это время дважды, так и не выросла. Вернее, ботва-то у нее растет, но сам редис получается каким-то мелким, вытянутым. Я мучилась два месяца и лишь недавно сдалась и освободила кашпо из-за под розовой мелочи.

Редиска будто кричит «Помогите!» Фото: Анна ПЕРЕВОЩИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В-четвертых, если вам кажется, что растению не нравится место, где оно стоит – вам не кажется. Я три раза меняла подоконник для огурцов, и лишь на третьем месте начали появляться долгожданные пикули. 1 июня я сорвала свой первый огурец, а на днях у меня уже будут пять больших огурцов!

Первый салат Видео: Анна ПЕРЕВОЩИКОВА

С зеленью у нас, как говорится, тоже всё срослось. Уже в мае я начала понемногу рвать и базилик, и укроп. Даже сняла забавное видео своего первого салата. Получилось всего на две ложки, зато всё свое!

В одном кашпо у меня сразу два сорта базилика Фото: Анна ПЕРЕВОЩИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Лук борется за жизнь, но не сдается Фото: Анна ПЕРЕВОЩИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Укроп живет в одном кашпо с луком, но выглядит гораздо лучше, чем его сосед Фото: Анна ПЕРЕВОЩИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С томатами все сложнее. Пока не понимаю, что конкретно им не нравится, но пока обещанными в июне плодами и не пахнет. Держу томаты на карандаше, но надеюсь, что они исправятся.

Помидорки пока даже не намекают на плоды Фото: Анна ПЕРЕВОЩИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Итог

В целом свой эксперимент по выращиванию овощей в квартире я считаю успешным. Все ошибки учтены, результаты меня удовлетворили. Правда, моей плантации точно не хватит на то, чтобы вообще не покупать овощи и зелень в магазине. Сити-фермерство в таком объеме – скорее, хобби.

Так как балконные сорта можно сажать круглый год, я обязательно повторю посадки, но на этот раз куплю побольше зелени и уж точно не буду ни с кем делиться огурцами. Много места в квартире такой мини-огород не занимает, а радости доставляет немало.

Кстати, все мои успехи в садоводстве со мной разделял мой молодой человек. Он, так же как и я, с нетерпением ждал, когда же уже можно будет сорвать первый огурец. А не так давно он сделал мне предложение руки – видимо, понял, что раз огород посадили, то уже пора. Чувствую, что не за горами тот день, когда придется сажать и капусту. Но это уже совсем другая история!

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