«Он такой тестостероновый»: андролог рассказал, как мужской гормон связан с либидо, агрессией и… салом

Мужчина с оптимальным уровнем тестостерона отличается высокой стрессоустойчивостью. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тестостерон называют королем гормонов и гормоном королей. Ему приписывают и высокое либидо, и неконтролируемую агрессию, и даже риск рака простаты. Так ли это на самом деле? Разбираемся в популярных мифах с известным алтайским врачом урологом-андрологом Андреем Яковлевым.

- Правда ли, что чем выше уровень тестостерона у мужчины, тем выше либидо?

- Не совсем. Либидо лишь на 25–30% зависит от уровня тестостерона. Оно формируется под влиянием множества факторов, включая психологическое состояние и нейромедиаторы – вещества, активирующие определённые зоны мозга и обладающие возбуждающим эффектом.

- То есть когда женщины говорят: «Он такой тестостероновый» — это выдумки?

- Доля правды есть, но это скорее про харизму, а не про гормон в чистом виде.

- А как насчёт агрессии? Вроде бы считается, что у злобных и агрессивных мужчин тестостерон зашкаливает.

- Тестостерон, как принято говорить, - это король гормонов и гормон королей. Мужчина с оптимальным уровнем тестостерона - самый спокойный. Он отличается высокой стрессоустойчивостью и способен в очень спокойном режиме «переварить» любую агрессию, направленную в его адрес, не провоцируя конфликты. А вот темпераменты людей бывают разные, но это никак не связаны с уровнем тестостерона.

- То есть нормальный уровень тестостерона придает уверенность и стрессоустойчивость?

- Именно. Уверенность и 100% стрессоустойчивость.

- Если тестостерон в дефиците, надо ли его как-то пополнять?

- Одно из лучших средств восстановления – это, прежде всего, хороший, здоровый и качественный сон. Мелатонин - главный бустер тестостерона. Также для поддержания и улучшения гормонального фона мы советуем посильные тренировки, которые доставляют удовольствие и не приводят к перегрузу.

- Правда ли, что после 40 лет тестостерон очень сильно начинает падать? Какие факторы ускоряют этот процесс и как его замедлить?

- У нас нет периода плато. И если мы достигаем максимума в свои 25 лет, то с такой же скоростью потом начинаем катиться вниз. Всё зависит от образа жизни, уровня загруженности, баланса отдыха, стрессов и занятий спортом. Оглянитесь и посмотрите, в каком ритме мы сейчас живём, - и станет понятно, почему уже в 35-40 лет мужчины начинают ощущать недостаток тестостерона, что усугубляет их физическое и психическое состояние.

- Некоторые используют заместительную терапию тестостероном. Насколько это оправдано и безопасно?

- Сейчас в интернете очень много информации, и любой человек, который умеет связно говорить, считает себя экспертом и высказывает свою точку зрения по этому поводу. Скажу как врач: эту терапию всегда нужно проводить под контролем лечащего врача, чтобы не допустить непоправимых ошибок. Терапия тестостероном - действительно очень хорошая вещь, если для нее есть показания. Но если речь идёт о популяризации каких-то амбиций, то это, как правило, заканчивается плачевно. И потом разбираться в проблеме приходится опять же доктору.

- Один из популярных страхов: тестостерон провоцирует развитие рака предстательной железы. Так ли это?

- Это миф, который уже давно развенчан. В 2011 году американский профессор Абрахам Моргентайлер провёл большое исследование и доказал обратное. Что он делал? Он назначал препараты тестостерона в течение двух лет мужчинам с диагностированным раком предстательной железы и андрогенным дефицитом. По окончании этого срока были сделаны повторные биопсии простаты - и более чем у 50% мужчин рака не было выявлено. У остальных интенсивность или агрессивность опухоли стала минимальной, что позволило её удалить или подавить с помощью специфической терапии.

- А как тестостерон влияет на сердечно-сосудистую систему?

- Тестостерон прекрасно влияет на сосуды, являясь отличной профилактикой инфарктов и инсультов. Однако терапию должен назначать врач.

- Чем грозит бесконтрольное использование тестостерона?

- Недаром говорят: всё есть яд и всё есть лекарство. Бесконтрольный прием больших доз может привести к разным осложнениям. В их числе - инфаркты, кардиомиопатии, тромбозы и так далее.

- Правда ли, что из-за высокого тестостерона голос становится хриплым, а волосы на голове начинают активно выпадать?

- Да, действительно, тестостерон приводит к огрублению голоса - это называется барифония. Именно она сопровождает такой период у мальчиков, как пубертат. А андрогенная алопеция (постепенная потеря волос) - это процесс, связанный с рядом нарушений. И здесь виноват не сам тестостерон, а его метаболит - дигидротестостерон, который приводит волосяные фолликулы к их гибели. Это тот аспект, который нужно обсуждать с рядом специалистов. Но да, дигидротестостерон действительно может повлиять на выпадение волос.

- А если говорить про женщин: повышенная волосатость рук и ног - это повышенный тестостерон?

- Я вас сейчас, наверное, удивлю. Но как вы думаете, какой гормон у женщин преобладает в организме? Нет, не эстроген. Тестостерон! Потому что эстроген - это метаболит тестостерона. Поэтому для женщин тестостерон важен так же, как и для мужчин. А непосредственно какие-то индивидуальные особенности, такие, например, избыточное оволосение - это больше генетические аспекты, и они не всегда связаны с повышенным уровнем тестостерона.

- Что нужно есть, чтобы поднять уровень тестостерона естественным путём?

- Тестостерон производится из холестерина. Поэтому для мужчины жирное мясо или сало - это те самые полезные продукты, которые позволят поддержать уровень тестостерона. Но ещё раз вернусь к тому, что всё есть яд и всё есть лекарство: нужно быть умеренным в своих пищевых привычках.

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