В Барнауле на прошедших выходных прошли интересные соревнования – Чемпионат и Первенство Алтайского края по пилонному спорту. Яркие фото и результаты спортсменов – в материале «КП»-Барнаул».
Соревнования по пилонному спорту прошли в манеже АлтГТУ. Участие в них приняли около 100 спортсменов. Интересно, что это первые соревнования в регионе, где участники могли получить спортивные разряды и представить регион на соревнованиях более высокого ранга.
«Это большая честь и ответственность для нашего края проводить столь значимое мероприятие, так как спортсмены будут получать разряды. Также мы сформируем сборную Алтайского края. Наша команда сможет представлять регион на Чемпионате и Первенстве страны. Это важный шаг для развития пилонного спорта», — говорила накануне стартов Ксения Орехова, председатель правления общественной организации «Федерация воздушной гимнастики и пилонного спорта Алтайского края».
Пилонный спорт включает упражнения на силу, гибкость и координацию на вертикальном снаряде, то есть на пилоне. Выполняется все под музыку. В итоге болельщики могут увидеть красивое сочетание акробатики, гимнастики, хореографии и артистизма.
Итоги соревнований:
Первенство Алтайского края по пилонному спорту юноши, девушки 10-14 лет
1- Короткова Элина ( г.Барнаул)
2- Борисова Дилия (г.Барнаул)
3- Шемякина Дарья (г.Барнаул)
Первенство Алтайского края по пилонному спорту юниоры, юниорки 15-17 лет
1- Черданцева Ирина (г. Барнаул)
2- Рубцова Елизавета (г.Барнаул)
3- Беликова Валерия (г. Барнаул)
Чемпионат Алтайского края по пилонному спорту мужчины, женщины 18 лет и старше
1- Трубина Мария ( г. Барнаул)
2- Трунова Полина (г. Рубцовск)
3- Заречнева Оксана (г. Барнаул)
