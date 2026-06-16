«Высокий уровень опасности». Когда откроют пляж на острове Помазкин в Барнауле?

Пляж на острове Помазкин готовят к открытию. Фото: администрация Центрального района

Городской пляж Барнаула на острове Помазкин до сих пор официально не открывают, несмотря на тридцатиградусную жару в июне 2026 года. Это вызывает недоумение утомленных солнцем горожан.

В прошлом году официально пляж открыли 20 июня. Но в 2025-м такой жары в начале лета не было.

Как пояснили корреспонденту «КП-Барнаул» в управлении ГОЧС и ПБ «промедление» связано с объективными причинами - высоким уровнем воды в Оби.

«А высокий уровень воды это и высокий уровень опасности», - поясняют спасатели.

Между тем, представитель пресс-службы Управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ Юлия Садвокасова сообщила «КП-Барнаул», что водолазы обследовали дно еще 11 июня, их заключение уже есть. Пробы воды и песка специалистами Роспотребнадзором тоже взяты, но результаты пока не объявлялись.

В официальных сообщениях мэрии реальная дата открытия пляжа не называется. Ориентируют на вторую половину июня.

Также городские власти уже сообщали, что подрядная организация ООО «Майами-импорт» активно готовит пляж на острове Помазкин к предстоящему купальному сезону. Песчаная зона на сегодня уже выровнена, береговая линия очищена от мусора.

Между тем, многие барнаульцы, предпочитающие купаться летом именно в этом месте, пытаются проникнуть на территорию правдами и неправдами или искупаться хотя бы поблизости. 12 июня случилась трагедия - вечером вблизи пляжа утонул мужчина…

Начальник управления по делам ГОЧС Барнаула Андрей Нейман во время недавнего совещания в мэрии напомнил, что на территории города расположено 49 водных объектов: 22 искусственных пруда, 16 озер, семь рек и четыре протоки реки Оби. Для безопасного отдыха горожан в этом году определены 14 официальных мест

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