На Алтае простились с парнем, на которого упали футбольные ворота

Смертельные ворота убрали Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю.

9 июня в поселке Тальменка простились с 17- летним парнем, на которого упали незакрепленные футбольные ворота. В семье подросток был единственным ребенком. Погибший учился в техникуме, много лет увлекался футболом, любил ездить на мотоцикле, танцевал в местном ансамбле. Мать радовалась за сына, гордилась им.

На похоронах было много народа. Друзья парня рассказали, что 7 июня вечером он пришёл на площадку встретиться с девушкой. С ее слов, он прыгнул на перекладину, после чего ворота повалились на глазах шокированной подруги. По словам врачей, смерть наступила мгновенно от открытой черепно-мозговой травмы.

Спортивная площадка, на которой произошла трагедия, была построена рядом со стадионом на улице Рубцовской по программе благоустройства территорий в 2024 году. Как и почему ворота остались незакрепленными - предстоит выяснить следствию.

После смерти сына убитая горем мать сначала написала местным чиновникам: «Кто вернет мне сына, кто ответит за халатность?», затем женщина обратилась к главе следкома РФ Александру Бастрыкину.

«Мама нашего друга переживает сейчас непростые времена. Она потеряла не только единственного сына, но и часть себя. Мы можем и должны ей помочь в это трудное время», - написали друзья студента в сети, объявив сбор средств перед похоронами…

Напомним, что в данный момент возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ - халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека.

Следствие устанавливает обстоятельства трагедии, чтобы дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасность площадки

Расследование уголовного дела поставлено на контроль руководством следственного управления СК РФ по Алтайскому краю и прокурора региона.

Напомним также, что это не единственный случай жуткого падения футбольных ворот на людей в регионе. 25 апреля со спортплощадки в поселке Санниково Первомайского района подростка привезли в реанимацию. И там футбольные ворота были незакрепленными.

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