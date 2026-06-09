Традиционный русский хоровод. Фото: Лилия Лыкова

В минувшие выходные барнаульская молодежь, пришедшая на праздник «Русский двор», на время забыла про гаджеты и соцсети. Здесь время будто отмотали назад - в эпоху, когда удаль молодецкую мерили не лайками, а крепостью рукопожатия и меткостью броска.

Организаторами семейного праздника «Русский двор» выступили Ассоциация гражданско-патриотических организаций «Патриоты Алтая», Русская община и общественная организация военных инвалидов «Воин». Гости праздника не скучали ни минуты: их ждали старинные русские игры, молодецкие забавы, спортивные состязания и даже настоящие хороводы — те самые, которые многие в последний раз водили разве что в детском саду.

Состязание по перетягиванию каната. Фото: Лилия Лыкова

«Наша история красноречиво показывает силу нашего народа. Мы гордимся нашим прошлым, гордимся нашими победами, нашими великими русскими людьми», - с этих слов председателя ассоциации «Патриоты Алтая» Олега Друзина начался праздник.

На площадке собралось удивительно много молодежи. И это не случайно - «Русский двор» задумывался именно как мост между поколениями, как живой урок сохранения традиций.

Программа была очень насыщенной. Воздух то и дело сотрясали крики «Давай!» во время боев мешками, перетягивания каната или стеношных боев. В это время в стороне серьезные парни ломали руки в армреслинге (в народе — «рукоборье»), а самые ловкие жонглировали пудовыми гирями так, будто те весят не больше теннисного мяча. Любой желающий мог взять в руки учебный меч или попробовать себя в шахматной баталии.

Выставка оружия. Фото: Лилия Лыкова

Особый ажиотаж вызвали мастер-классы по метанию ножа и стрельбе из лука. Рядом развернулись выставки военного снаряжения и оружия и прошли показательные выступления по фланкировке (древнему искусству владения холодным оружием). Глаза горели и у мальчишек, и у девчонок, и у их родителей.

Корреспондент «Комсомолки» тоже решила не отсиживаться в сторонке и испытала себя на прочность. И сразу скажу: метание ножа, стрельба из лука и армреслинг – это не так просто, как кажется! Правильная стойка, сила замаха, напряжение всего корпуса, уровень прицела и степень натяжения тетивы - все это играет не последнюю роль. Я смотрела на ребят и на то, с какой легкостью справляются с задачей некоторые из них. А когда сама взяла орудие в руки, опешила: как еще таким маленьким девочкам и мальчикам хватает сил и ловкости со всем справиться?

Состязание по рукоборью. Фото: Лилия Лыкова

Кстати, с пустыми руками никто не уходил. Для гостей работали «станции творчества»: можно было собственноручно сделать фенечку или кокошник в цветах российского флага. Я, например, теперь с гордостью храню дома собственноручно сделанный кокошник. А в финале всех ждало то, без чего немыслим ни один русский двор - чаепитие из пыхтящего самовара. Чай пили вприкуску с бубликами, сушками и пряниками, не торопясь и с душой.

«Русский двор» в Барнауле лишний раз доказал: традиции живы, пока их не просто помнят, а передают через игру, через дело и через общее застолье. И хочется верить, что таких праздников впереди будет больше.

В финале всех ждало чаепитие из самовара. Фото: Лилия Лыкова

Подготовила Лилия Лыкова.