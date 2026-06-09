Береза бьёт весной, а полынь под конец лета: учёные составили календарь цветения для аллергиков Алтая

В Алтайском крае прорастает 14 групп аллергенных растений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С наступлением тепла для многих жителей Алтайского края открывается сезон красных глаз и бесконечного чихания. Чтобы облегчить жизнь людям с поллинозом, исследователи Института географии АлтГУ почти 20 лет следили за составом воздуха. В пресс-службе университета поделились результатами работы: теперь известно, из-за каких именно трав барнаульцам нечем дышать в июле, почему легкий ветерок опаснее шторма и в какой район края лучше уехать, чтобы переждать сезонную аллергию. Подробности читайте в материале КП – Барнаул.

Три волны цветения и главные виновники поллиноза

Начиная с 2004 года географы регулярно отбирают пробы воздуха в краевой столице. За это время они вычислили 14 групп аллергенных растений. В этот список попали: ива, береза, тополь, клен, вяз, ель, сосна, липа, щавель, подорожник, крапива, полынь, а также различные злаки и маревые травы (например, лебеда).

Сейчас в Барнауле особенно активно образуется тополиный пух Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Весь период цветения специалисты делят на три волны. Первая и самая крупная приходится на апрель и май – именно тогда в воздухе оказывается до 70% от всего годового объема пыльцы.

«Спектр в этот период формируется преимущественно за счет древесных пород: ивы, березы, тополя, клена и вяза», – поясняет старший преподаватель кафедры природопользования и геоэкологии АлтГУ Алена Стребкова.

Вторая волна накрывает край с конца мая и держится до середины июля. В это время эстафету перенимают злаки, сосна и липа. А вот с середины июля и до конца лета наступает период самого большого растительного разнообразия. Как отмечает Алена Стребкова, в эти недели приборы начинают фиксировать пыльцевые зерна полыни, крапивы, щавеля, подорожника и маревых.

Где в регионе проще всего пережить аллергию

Концентрация аллергенов в воздухе сильно зависит от погоды. Растения начинают активно пылить, как только среднесуточная температура стабильно превышает пять градусов тепла. При этом самая невыносимая погода для чувствительных людей – сухая, с легким ветерком около 3-4 метров в секунду. В таких условиях пыльца буквально зависает на уровне человеческого лица. Зато полный штиль или сильный порывистый ветер приносят облегчение: аллергены либо оседают на землю, либо быстро улетают.

Идеальное место для спасения от аллергии – алтайские предгорья Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Чтобы понять, как пыльца распределяется по региону, специалисты расставили специальные ловушки: одну на крыше университета в Барнауле, а остальные развезли по районам края.

«Мы улавливали пыльцу, которая переносится воздушными массами, а в ловушках накапливались осадки. Затем просматривали препараты под микроскопом и определяли, пыльцевые зерна каких таксонов присутствуют в пробе», – рассказывает заведующая кафедрой физической географии и геоинформационных систем АлтГУ Галина Ненашева.

Такое исследование помогло найти на карте Алтайского края безопасные зоны. Выяснилось, что идеальное место для спасения от аллергии – алтайские предгорья. Там растут преимущественно хвойные деревья, пыльца которых не так агрессивна. А вот степные районы оказались худшим вариантом из-за обилия лиственных деревьев и сорных трав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Синоптики дали прогноз погоды на лето-2026 в Алтайском крае

Лето в Алтайском крае началось с аномалий (Подробности)