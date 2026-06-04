Рейсы в Эмираты, пятизвездочные отели и ИИ в медицине. Итоги первого дня ПМЭФ-2026 для Республики Алтай

Форум пройдет с 3 по 6 июня. Фото: правительство Республики Алтай

В Санкт-Петербурге проходит 29-й Петербургский международный экономический форум. Делегация Республики Алтай во главе с председателем правительства Александром Прокопьевым активно работает на площадках ПМЭФ-2026. Ожидается, что до 6 июня регион заключит 12 крупных соглашений на общую сумму 89 миллиардов рублей. Рассказываем, какие документы уже подписаны к 4 июня.

Старт рабочей программе дал Александр Прокопьев обозначил в своём MAX-канале:

«В рамках ПМЭФ-2026 мы охватим ключевые для нашего региона темы: развитие туризма, инвестиционного климата, модернизацию инфраструктуры, логистику, а также поддержку малого и среднего предпринимательства. Впереди насыщенные дни работы, переговоры с федеральными партнерами и инвесторами».

Международный туризм

После того как аэропорт Горно-Алтайска официально получил международный статус, регион стал привлекательной точкой на карте для путешественников со всего мира, в том числе из стран Ближнего Востока. На полях форума представители Алтая уже провели переговоры с коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов.

«Теперь Республика Алтай становится привлекательным направлением для путешественников со всего мира. Будем совместно прорабатывать маршруты, логистику и повышение уровня сервиса. Приглашаем партнеров из ОАЭ и других стран открыть для себя Республику Алтай», – отметил Александр Прокопьев.

Представители Алтая уже провели переговоры с коллегами из ОАЭ Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Параллельно регион подписал соглашение с организацией малого и среднего предпринимательства «Новая Формация». Бизнес-объединение задействует свои экспертные связи, чтобы продвигать алтайские курорты за рубежом и расширять деловые контакты. Кроме того, партнеры договорились совместно поддерживать алтайских военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне СВО.

По словам председателя правительства, в приоритете властей остается баланс между экономическим ростом и заботой о людях: «Традиционно в центре нашего внимания – создание новых рабочих мест, улучшение качества жизни населения и привлечение средств в экономику региона».

Пятизвездочные отели и «город в гармонии с природой»

Сразу несколько соглашений касаются строительного сектора, но здесь окружной кабмин поставил инвесторам условие – параллельно вкладываться в социальные нужды республики.

Так, компания «Горные резиденции» возведет на высокогорном плато пятизвездочный комплекс «ЛИБРА Отель 5* Седьмое небо Алтай» под управлением оператора «Азимут». Ранее застройщик модернизировал детский сад в селе Чемал, а в текущем году финансирует строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Чемальском районе.

«Это хороший пример того, как бизнес может вкладываться не только в собственные проекты, но и в развитие социальной инфраструктуры территории, делая жизнь в регионе комфортнее как для туристов, так и для местных жителей», – прокомментировал Александр Прокопьев в своём канале.

В Республике появится 5-звёздочный отель. Фото: правительство Республики Алтай

Еще один крупный проект с инвестициями порядка 40 миллиардов рублей запускает специализированный застройщик «Город на Алтае». Речь идет о пространственном развитии Горно-Алтайска, создании 1200 новых рабочих мест и децентрализации административной застройки. Инвестор обязуется построить 1,3 километра подъездных путей, возводить новые школы и детские сады, а также передать пять благоустроенных квартир для льготников.

В свою очередь, застройщик «А3» заходит на площадку в 109 гектаров в урочище Еланда. Помимо жилья и коммерческих точек, проект предусматривает обновление местной лыжной базы. Чтобы объект не стал закрытым, власти уже установили публичный сервитут (право ограниченного пользования чужим земельным участком) – после модернизации тренироваться здесь смогут и профессиональные спортсмены со всей страны, и обычные горожане.

Искусственный интеллект в ФАПах и льготный лизинг

Третий блок соглашений закладывает основу для технологического обновления Алтая. Правительство заключило договор со Сбером, который предусматривает внедрение дистанционного мониторинга пациентов «СберЗдоровье» в сельских фельдшерско-акушерских пунктах. Цифровые системы будут сканировать основные показатели здоровья жителей, упрощая диспансеризацию.

Также были подписаны 2 соглашения с банками. Фото: правительство Республики Алтай

Для защиты природы запустят аналитические сервисы, которые будут отслеживать реальные туристические потоки и оценивать экологическую нагрузку на инфраструктуру. А в государственном управлении внедрят систему «Навигатор BI», которая соберет все ключевые показатели и поручения региона на один экран.

«Цифровые технологии помогают быстрее выявлять проблемы в здравоохранении, эффективнее управлять туристическими потоками, точнее планировать развитие инфраструктуры и принимать решения на основе актуальных данных. В результате бюджетные средства используются более адресно, повышается качество государственных услуг, создаются комфортные условия для жителей и гостей региона, а природные территории удается сохранить благодаря тому, что управление нагрузкой на них становится более ответственным», – пояснил Александр Прокопьев в социальных сетях.

Экономическую и логистическую поддержку региону окажет и Газпромбанк. На встрече стороны обсудили запуск программ льготного лизинга, который позволит обновить автопарки республики – закупить новые автобусы, дорожную и коммунальную технику, а также перевести на современные цифровые рельсы систему государственных закупок.

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