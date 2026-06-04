Малышка только учится подпевать: необычный дуэт гиббонов Билли и Бинти сняли в барнаульском зоопарке

Билли и Бинти Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка».

В барнаульском зоопарке «Лесная сказка» сняли на видео необычное выступление гиббонов Билли и Бинти. Сладкая парочка, которой в будущем пророчат «свадьбу», исполнила красивую песню дуэтом. Что значит мелодия для представителей этого вида, рассказали в канале зоопарка в Max.

В барнаульском зоопарке «Лесная сказка» сняли на видео необычное выступление гиббонов Билли и Бинти. Видео: max.ru/zoo22

На видео слышно, как самец начинает свою сладкую песню на высоких нотах. Голос его уверенный и звонкий. Тут же подключается малышка Бинти.

«Для гиббонов пение дуэтом — это не просто красивое шоу, а важный этап знакомства друг с другом и общения. В случае Билли и Бинти ситуация особенная: самец уже взрослый и опытный, а самка ещё только готовится к взрослой жизни — и сейчас она учится, подпевая партнёру», - отметили в зоопарке.

Благодаря музыке у гиббонов происходит оценка внимания и вовлеченности, а также демонстрация уверенности и готовности защищать территорию. Билли исполняет основную партию в песне. Именно самец задает ритм и структуру песни. А скромная девочка пока лишь подпевает своего взрослому другу – она слушает его мелодию, пытается уловить мотив и добавить свои красивые ноты.

В зоопарке уточнили, что малышка пока не охмуряет Билли, но дает сигнал о том, что она рядом, и она обучается коммуникации. Красавица учится чувствовать ритм и понимать, как реагировать на сигналы самца. Через совместное пение связь между партнерами укрепляется.

Напомним, что хохлатый белощёкий гиббон Билли переехал в барнаульский зоопарк в 2024 году. Ранее он проживал в Новосибирске у местного жителя. В прошлом году зоопарк приобрел невесту для гиббона – девочку по кличке Бинти, которая приехала в краевую столицу из Пензы.

Поскольку Бинти еще слишком юна, она и Билли жили в соседних частях вольера и привыкали друг к другу. С весны этого года парочка начала совместные прогулки, но под чутким присмотром зоологов. Будем надеяться, что через пару лет пушистики споют свою брачную песню и будут жить долго и счастливо!

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