Мишка появился спустя два года. Фото: Роман и Татьяна Воробьёвы

В 2024 году на вершине скал в прителецкой тайге сотрудники Алтайского биосферного заповедника заметили маленького медвежонка. Он сидел, никого не опасаясь, с любопытством разглядывая окружающий мир.

Но это был необычный малыш: голова - почти белая, а ушки и глазки – тёмные. Просто вылитая панда! Сотрудники заповедника Татьяна и Роман Воробьёвы так и прозвали его – «алтайская панда».

Увы, такой милый и необычный окрас для малыша в дикой среде – серьёзный минус. Взрослым медведям яркая внешность не навредит, так как они находятся на вершине пищевой цепи. А маленькая особь, которая ещё не набрала веса и сил, которая еще доверчива к миру, - слишком заметная мишень. Поэтому все, кто наблюдал за «пандой», всерьёз тревожились за ее судьбу.

Малышка была любознательной и доверчивой. Фото: Роман и Татьяна Воробьёвы

И она пропала. Два года не было никакой весточки, и надежда таяла. Заметный зверёк мог не выжить…

И вот в мае этого года на тех же скалах зашевелились кусты. И оттуда выглянула все та же милая, но уже взрослая мордашка!

«Это была «алтайская панда»! Окрепшая, повзрослевшая, но по-прежнему уникальная: все с той же светлой маской и тёмными ушками. Все тот же любопытный, но уже осторожный взгляд», - рассказывают в заповеднике.

Роман и Татьяна Воробьевы успели сделать новые кадры. И теперь можно сравнить: какой «панда» была малышкой и каким взрослым и сильным стала зверем.

«Панда» тогда. Фото: Роман и Татьяна Воробьёвы

И «панда» сейчас. Фото: Роман и Татьяна Воробьёвы

