Повышение стоимости проезда в Барнауле с 1 мая 2026: новые тарифы на разовые поездки и проездные

Цена билета за наличку и по банковской карте составляет 45 рублей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С сегодняшнего дня в Барнауле увеличилась стоимость проезда на общественном транспорте. Теперь горожане будут платить за одну поездку 45 рублей за наличку и по банковской карте, а по общегражданским картам - 36-39 рублей. Таким образом, повышение составляет 5 рублей, при этом все льготы сохранены.

Сложная ситуация

Перевозчики обосновали повышение ростом цен на запчасти, горюче-смазочные материалы и сложной кадровой ситуацией. Так, руководитель предприятия ООО «Евробус-плюс» Роман Арапов на заседании в мэрии заявил, что сейчас крайне остро стоит вопрос нехватки водителей и кондукторов, что влияет на качество обслуживания. По его словам, увеличение тарифа позволит повысить зарплату и тем самым обеспечить стабильную работу транспорта.

Председатель городского комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин заметил, что администрация системно проводит по улучшению ситуации, и особое внимание уделяется обновлению транспорта. Так, ранее для Барнаула закупили 41 автобус большого класса, 12 новых трамвайных вагонов, 7 из которых уже поставлены, и 14 новых троллейбусов, которые уже вышли на линию.

Новые цены в общественном транспорте Барнаула с 1 мая 2026

Разовые поездки (наличный расчёт, банковские карты) — 45 руб. за поездку. Действует на: автобус, трамвай, троллейбус.

«Электронный кошелёк» — 38 руб. за поездку. Действует на: автобус, трамвай, троллейбус.

Проездной «Для граждан» — 2 160 руб., безлимитное количество поездок в течение месяца. Действует на: трамвай, троллейбус.

Проездной «Курьерский» — 3 900 руб., безлимитное количество поездок в течение месяца. Действует на: автобус, трамвай, троллейбус.

Проездной «Единый»

— 1 800 руб., 50 поездок в течение 60 календарных дней. Действует на: автобус, трамвай, троллейбус.

— 1 510 руб., 42 поездки в течение 60 календарных дней. Действует на: автобус, трамвай, троллейбус.

— 720 руб., 20 поездок в течение 60 календарных дней. Действует на: автобус, трамвай, троллейбус.

Проездной «Пенсионный безлимитный» — 1 155 руб., безлимитное количество поездок в течение месяца. Действует на: автобус, трамвай, троллейбус.

Проездной «Пенсионный лимитированный»

— 840 руб., 40 поездок в течение месяца. Действует на: автобус, трамвай, троллейбус.

— 420 руб., 20 поездок в течение месяца. Действует на: автобус, трамвай, троллейбус.

Проездной «Студенческий» — 950 руб., безлимитное количество поездок в течение месяца. Действует на: автобус, трамвай, троллейбус.

Проездной «Школьный» — 850 руб., безлимитное количество поездок в течение месяца. Действует на: автобус, трамвай, троллейбус.

Проездной «Для школьников из малообеспеченных семей» — 700 руб., безлимитное количество поездок в течение месяца. Действует на: автобус, трамвай, троллейбус.

Не только на регулируемых

Отметим, что с 1 мая увеличилась стоимость проезда не только на регулируемых мэрией маршрутах, но и на нерегулируемых: №27, 32, 41, 47, 50, 54, 58, 76, 77, 78, 120. Цена теперь также составляет 45 рублей. Кроме того, на маршруте №144 с 4 мая проезд повысится до 50 рублей.

«Согласно закону, на нерегулируемых маршрутах перевозчики имеют право сами устанавливать стоимость проезда. Но при этом они должны уведомить профильный комитет, указав стоимость поездки и дату изменений», - пояснили в администрации города.

Кстати, со 2 мая маршрут №78 «Лемана Про - Оптово-розничный рынок» станет регулируемым. А это значит, что цена за билет будет согласовываться с администрацией и что на маршруте будут действовать льготы для отдельных категорий пассажиров.

