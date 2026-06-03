«Бегает с железным ломом по подъезду»: в Барнауле жильцы многоэтажки пожаловались на соседку

Сосед женщины утверждает, что она опасна для окружающих Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле жители дома на улице Георгиева пожаловались на соседку, которая якобы уже 10 лет не дает им спокойно жить. Как пишут подписчики сообщества Barnaul22, женщина ведет аморальный образ жизни, а собственную квартиру, судя по кадрам видео, превратила в сущий кошмар!

«В нашем доме проживает женщина, которая на протяжении уже 10 лет каждый день злоупотребляет спиртным, ведет аморальный образ жизни <…> Она регулярно устраивает дебош. Не раз она устраивала пожары, постоянно топит соседей, от нее ползет бесконечная орда тараканов, клопов, блох и так далее. В неадекватном состоянии данная женщина бегает с железным ломом по подъезду и разбивает двери соседям», - говорится в посте.

Со слов жильцов, соседка заявляет, что никого не боится. За коммунальные услуги она якобы не вносит платежи, в связи с чем жильцы даже намеревались ее выселить. В тот раз, к ее счастью, долг выплатили, но она не исправилась.

«На данный момент ее долг за ЖКУ перевалил за сотню тысяч рублей. Мы не раз обращались в различные органы власти, но никакой помощи пока не получили. К нам выезжало ТВ, но тоже никаких результатов», - пишут жильцы дома.

Сосед женщины утверждает, что она опасна для окружающих.

«Комсомолка» связалась с управляющей компанией «Эталон», которая обслуживает дом, и попыталась подтвердить или опровергнуть информацию. Сотрудник, который ответил на звонок корреспондента, отметил, что к ним «таких жалоб не поступало», и отказался от предоставления дальнейших комментариев до момента направления официального запроса.

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