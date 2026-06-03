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Общество3 июня 2026 10:00

«Бегает с железным ломом по подъезду»: в Барнауле жильцы многоэтажки пожаловались на соседку

Со слов жильцов, женщина регулярно устраивает дебош
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Сосед женщины утверждает, что она опасна для окружающих

Сосед женщины утверждает, что она опасна для окружающих

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле жители дома на улице Георгиева пожаловались на соседку, которая якобы уже 10 лет не дает им спокойно жить. Как пишут подписчики сообщества Barnaul22, женщина ведет аморальный образ жизни, а собственную квартиру, судя по кадрам видео, превратила в сущий кошмар!

«В нашем доме проживает женщина, которая на протяжении уже 10 лет каждый день злоупотребляет спиртным, ведет аморальный образ жизни <…> Она регулярно устраивает дебош. Не раз она устраивала пожары, постоянно топит соседей, от нее ползет бесконечная орда тараканов, клопов, блох и так далее. В неадекватном состоянии данная женщина бегает с железным ломом по подъезду и разбивает двери соседям», - говорится в посте.

Со слов жильцов, соседка заявляет, что никого не боится. За коммунальные услуги она якобы не вносит платежи, в связи с чем жильцы даже намеревались ее выселить. В тот раз, к ее счастью, долг выплатили, но она не исправилась.

«На данный момент ее долг за ЖКУ перевалил за сотню тысяч рублей. Мы не раз обращались в различные органы власти, но никакой помощи пока не получили. К нам выезжало ТВ, но тоже никаких результатов», - пишут жильцы дома.

Сосед женщины утверждает, что она опасна для окружающих.

«Комсомолка» связалась с управляющей компанией «Эталон», которая обслуживает дом, и попыталась подтвердить или опровергнуть информацию. Сотрудник, который ответил на звонок корреспондента, отметил, что к ним «таких жалоб не поступало», и отказался от предоставления дальнейших комментариев до момента направления официального запроса.

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