Автор «мозаики» собирал пачки самых разных марок

Жительница Барнаула Яна во время прогулки обнаружила дом с уникальным и крайне необычным подъездом: практически весь вход в двухэтажку обклеен пустыми пачками из-под сигарет. Видео завирусилось в запрещённой сети.

«Самый необычный гранжевый подъезд в городе Барнаул. Посмотрите, какой дизайнерский разнос придумали жильцы этого дома - просто обклеили подъезд пачками из-под сигарет. Где-то соседи в общем домовом чате не могут договориться о цвете подъезда, чтобы всех устраивало, ну а здесь просто решили все сделать вот так. Даже сложно представить, сколько здесь пачек сигарет, потому что на некоторых стенках это наклеено в два слоя. Как думаете, сколь человек принимало участие в этом дизайнерском решении, и сколько человек собирало все эти пачки?» - говорит автор видео за кадром.

Судя по кадрам, автор «мозаики» собирал пачки самых разных марок. Вероятно, происходило это еще во времена, когда на сигареты еще не клеили предупреждения о вреде курения. Дизайнер не просто клеил пачки вразброс, а собирал из них целый рисунок.

Как рассказала Яна в разговоре с «Комсомолкой», на необычное место она наткнулась около трех лет, но рассказать о нем решила лишь сейчас – Яна ведет свой блог, в котором делится историями про свой любимый город.

«Подъезд в обычном стареньком доме 1948 года постройки. Дом двухэтажный, не в суперкрепком состоянии, но жилой. Жители, как могут, так и поддерживают в нем уют», - отметила горожанка.

К слову, назвать адрес дома Яна так и не решилась, чтобы не привлекать к дому толпы любопытных.

«Думаю, жильцы будут не рады, если все начнут туда ходить», - подчеркнула девушка.

Видео собрало больше 6 тысяч лайков, а репостнули его 8,3 тысячи раз! По словам некоторых пользователей, украшением парадной якобы занимался один из мужчин, проживающих в доме. Сколько времени у него ушло, чтобы собрать такое количество материала – не уточняется.

Тем временем, в комментариях активно обсуждают уместность подобных дизайнов:

«Они там живы еще после количества скуренного?»

«Регламент о требованиях пожарной безопасности просто существует»

«Обычный падик первокурсников»

«Вот это арт-объект!»

«Памятник здоровью»

«Легкие вышли из чатика»

«Какая любопытная форма рака!»

