«Буду рассказывать, что меня бесит». Эффектная блондинка с Алтая, которой приписывали роман с Тимати, начала вести тг-канал

Екатерина заявила, что будет показывать себя настоящую, а не красивую картинку. Скриншот видео канала «Кристина Лекси» / Rutube

Модель из Алтайского края Екатерина Лукьянова, которой приписывали роман с рэпером Тимати, начала вести тг-канал. На данный момент у эффектной блондинки уже 3,2 тыс. подписчиков и только два поста.

Канал девушка завела 28 мая. Что она писала изначально – не известно, так как Екатерина «психанула» и все удалила. Но 2 июня вновь появились сообщения.

«Ну что, я снова тут! – пишет модель. – Да, удалила все на эмоциях. Да, бывает у меня такое – психанула и все снесла! Но потом подумала, что это глупо».

Екатерина заявила, что в этом канале будет показывать себя настоящую, а не красивую картинку. Будет писать то, о чем она реально думает, а также о том, что ее «на самом деле бесит и что радует».

Во втором посте модель ответила на часто задаваемый ей вопрос: как она живет? Правда, конкретного ничего не написала, а пустилась в философские размышления:

«В какой-то момент я просто перестала соглашаться на меньшее. Во всем- в людях, местах, в том, как со мной обращаются. Решила, что достойна большего. Может, это и просто звучит, но на деле – это работа над собой каждый день и далеко не легкая».

Девушка пообещала, что в дальнейшем будет больше рассказывать о своей жизни и работе.

Сообщения девушка сопроводил красивыми фото. Подписчики отметили, что Екатерина – «роскошная и нереальная красотка» и что они будут ждать ее постов.

Напомним, 21-летняя Екатерина Лукьянова несколько месяцев назад оказалась в центре внимания из-за слухов о ее романе с Тимати. Своим молчанием она только подогревала интерес к теме, периодически выкладывая видео с дорогими подарками. Однако потом призналась, что никаких отношений с рэпером у нее не было.

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