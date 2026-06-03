Сельчане в огромном количестве скупают всевозможную «химию» Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В селе Малая Шелковка Егорьевского района - настоящий комариный апокалипсис. Местные жители записывают видео, от просмотра которых начинается зуд по всему телу.

Вот женщина в панаме с москитной сеткой делится кадрами: ее с головы до ног - буквально – облепила туча комаров… Не лучше и животным - на коровах тоже нет свободного места.

Скупают «химию»

Местные жители спасаются кто как может.

«Надеваем защитные костюмы, косим траву, пытаемся травить, но они все равно появляются!» - жалуются они.

"Комариный апокалипсис" в Алтайском крае. Видео "Вкурсе22" - https://max.ru/vkurse22/AZ595xR0Wb0

Всевозможную «химию» сельчане скупают в огромном количестве. Репелленты для себя и препараты для обработки участков заказывают на маркетплейсах, обращаются в ветеринарную станцию.

«Мы уже не столько комаров травим этой «химией», сколько самих себя. Кто-то наткнётся на работающий препарат: день-два без комаров. А потом опять. Продолжительного действия нет, - рассказывают в селе. – Конечно, меньше комаров у тех, кто следит за участком, вовремя выкашивает траву, протравливает. Но есть и заброшенные участки, где хозяева не появляются. Если такой по соседству, то эффект от обработки будет недолгим».

Глава Малошелковниковского сельсовета Сергей Корчагин уверяет: на муниципальных территориях тоже косят траву, делают протравку, но к комариному рассаднику, увы, доступа нет.

«У нас, грубо говоря, внутри села болото, и к нему никак не подойти и не подъехать. Когда-то были озера, потом высохли, и местность получилась заболоченная и заросла камышом. Вот там и рассадник», - объясняет глава.

По его словам в Малой Шелковке всегда было много комаров, но такого нашествия, как в этом году, еще не видели. Поэтому заранее к такому раскладу не готовились. Сейчас власти подписали договор с центром дезинфекции, чтобы территорию протравили специалисты.

«Они должны к нам приехать в ближайшие дни. Думаю, где-то к середине июля комаров мы победим. Не до конца, но победим», - предполагает глава.

Резкий выплод

Кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и физиологии Алтайского госуниверситета Татьяна Антоненко называет несколько причин такого массового выплода. Во-первых, это стоячий, хорошо прогреваемый водоём (то самое болото).

«Вообще комарам нужно буквально несколько сантиметров стоячей воды. Если этот сантиметр не высыхает, значит, у них есть все шансы быстро пройти весь свой жизненный цикл. Бывает, что начинают застаиваться сточные воды от предприятий - они более тёплые на общем температурном фоне, и там комары тоже размножаются в огромном количестве. На это тоже нужно обратить внимание», - говорит ученая.

Повлияли и особенные погодные условия. Напомним, в мае-апреле тепло резко сменялось холодом, и весь жизненный цикл комаров как бы замер. А резкое потепление в последние дни привело и к резкому «пробуждению». Возможно, в водоёме оставались и личинки с прошлого года. И получился одномоментный массовый вылет.

«Плюс ко всему большого количества насекомоядных птиц (стрижей, ласточек, трясогузок) ещё нет. Да, они к нам прилетели, но птенцов еще не вывели. А стрекозы, которые тоже поедают комаров, появляются только с середины июля», - объясняет специалист.

Между тем, подобного апокалипсиса по всему краю Татьяна Антоненко не прогнозирует. По ее словам, комары могут расплодиться в большом количестве только в тех районах, где был паводок, где разливались реки. А, например, в окрестностях Барнаула такого массового разлива воды, как в прошлом году, не было. К счастью, для размножения комаров это неблагоприятное условие.

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